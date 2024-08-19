Условия продажи Белгород-Днестровского порта изменились

Об этом сообщается на портале Рrozorro.Sale.

Фонд госимущества уже семь раз выставлял на приватизацию единый имущественный комплекс порта, однако ни разу не нашлось желающих его приобрести.

Напомним, впервые Белгород-Днестровский порт попытались продать на аукционе 3 марта 2023 года. Стартовая цена составляла 184, 9 млн грн. Предыдущая попытка продать порт за 183,9 млн грн. оказалась неудачной.

Сейчас стартовая цена объекта составляет почти 178 млн. гривен.

На 6 сентября объявлен трехраундовый английский аукцион. Еще до начала аукциона участники подают свои закрытые ценовые предложения. Потенциальные покупатели не знают, есть ли еще конкуренты и не видят ставки друг друга.

В течение трех раундов, которые длятся по 3 минуты участники соревнуются за лот и повышают свои ставки. Когда аукцион завершается, вся информация об участниках раскрывается.

Желающих приобрести объект на голландском аукционене нашлось.

Напомним, покупатель получит 59 га основной территории порта с девятью причалами на западном берегу Днестровского лимана и более 5 га территории портопункта Бугаз с одним причалом в поселке Затока.

Основной деятельностью государственного предприятия «Белгород-Днестровский морской торговый порт» есть вспомогательное обслуживание водного транспорта. Порт специализируется на перегрузке лесных грузов, минеральных удобрений, железорудных окатков, металлопродукции и зерновых грузов.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одесской области государство продало порт, который приносит прибыль.