Новости Одессы и Одесской области

Условия продажи Белгород-Днестровского порта изменились

Условия продажи Белгород-Днестровского порта изменились

Фонд госимущества Украины снова пытается продать Белгород-Днестровский морской торговый порт. Аукцион запланирован на 6 сентября.

Об этом сообщается на портале Рrozorro.Sale.

Фонд госимущества уже семь раз выставлял на приватизацию единый имущественный комплекс порта, однако ни разу не нашлось желающих его приобрести.

Напомним, впервые Белгород-Днестровский порт попытались продать на аукционе 3 марта 2023 года. Стартовая цена составляла 184, 9 млн грн. Предыдущая попытка продать порт за 183,9 млн грн. оказалась неудачной.

Сейчас стартовая цена объекта составляет почти 178 млн. гривен.

порт

На 6 сентября объявлен трехраундовый английский аукцион. Еще до начала аукциона участники подают свои закрытые ценовые предложения. Потенциальные покупатели не знают, есть ли еще конкуренты и не видят ставки друг друга.

В течение трех раундов, которые длятся по 3 минуты участники соревнуются за лот и повышают свои ставки. Когда аукцион завершается, вся информация об участниках раскрывается.

Желающих приобрести объект на голландском аукционене нашлось.

Напомним, покупатель получит 59 га основной территории порта с девятью причалами на западном берегу Днестровского лимана и более 5 га территории портопункта Бугаз с одним причалом в поселке Затока.

Основной деятельностью государственного предприятия «Белгород-Днестровский морской торговый порт» есть вспомогательное обслуживание водного транспорта. Порт специализируется на перегрузке лесных грузов, минеральных удобрений, железорудных окатков, металлопродукции и зерновых грузов.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одесской области государство продало порт, который приносит прибыль.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua