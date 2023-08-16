Шестая попытка продать порт в Одесской области снова неудачна: теперь будут продавать иначе

Вчера, 15 августа, в шестой раз провалились торги по продаже Белгород-Днестровского порта. шестая попытка торгов. Продать ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт» не удалось из-за отсутствия участников. Следующий аукцион по приватизации порта проведут по голландскому формату.

По данным в системе Prozorro, следующий аукцион по продаже назначен на 23 августа, заявки начали принимать 14 августа.

Стартовая цена лота осталась неизменной с прошлых торгов – 92,46 млн грн. Гарантийный вклад участия в аукционе в этом случае составит 18,4 млн грн.

И уже в следующий раз проведут голландский аукцион. Если участники традиционного английского аукциона постепенно увеличивают стартовую стоимость лота и побеждает тот, кто предложит самую высокую цену. Это особенность голландского аукциона заключается в том, что стартовая ставка — самая высокая, ее снижают до той суммы, которую согласен заплатить покупатель.

Напомним, впервые Белгород-Днестровский порт попытались продать на аукционе 3 марта 2023 года. Стартовая цена составляла 184 млн 900 тысяч грн, но ни одного желающего не оказалось.

Второй раз торги стартовали с 93,7 млн ​​грн в марте 2023 года. Победитель заявил цену в 220 млн грн, но деньги так и не внес. И потерял при этом гарантийный взнос в размере 18,7 млн. грн. вместе с правом участвовать в торгах за этот объект.

Последующие попытки были неудачны из-за отсутствия желающих приобрести объект.

Напомним, что в Белгороде-Днестровском внедряют систему дистанционного открытия укрытий во время сигнала «Воздушная тревога».