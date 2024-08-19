Умови продажу Білгород-Дністровського порту змінилися

Про це повідомляється на порталі Рrozorro.Sale.

Фонд держмайна вже сім разів виставляв на приватизацію єдиний майновий комплекс порту, проте жодного разу не знайшлося охочих його придбати.

Нагадаємо, вперше Білгород-Дністровський порт спробували продати на аукціоні 3 березня 2023 року. Стартова ціна становила 184, 9 млн грн. Попередня спроба продати порт за 183,9 млн грн. виявилася невдалою.

Наразі стартова ціна об’єкта становить майже 178 млн гривень.

На 6 вересня оголошено трьохраундовий англійський аукціон. Ще до початку аукціону учасники подають свої закриті цінові пропозиції. Потенційні покупці не знають, чи є ще конкуренти і не бачать ставки один одного.

Протягом трьох раундів, які тривають по 3 хвилини, учасники змагаються за лот і підвищують свої ставки. Коли аукціон завершується, вся інформація про учасників розкривається.

Охочих придбати об’єкт на голландському аукціоні не знайшлося.

Нагадаємо, покупець отримає 59 га основної території порту з дев’ятьма причалами на західному березі Дністровського лиману і понад 5 га території портопункту Бугаз з одним причалом у селищі Затока.

Основною діяльністю державного підприємства «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» є допоміжне обслуговування водного транспорту. Порт спеціалізується на перевантаженні лісових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних відкатів, металопродукції та зернових вантажів.

Раніше “Одеське Життя” розповідала, що в Одеській області держава продала порт, який приносить прибуток.