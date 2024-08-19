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Умови продажу Білгород-Дністровського порту змінилися

Умови продажу Білгород-Дністровського порту змінилися

Фонд держмайна України знову намагається продати Білгород-Дністровський морський торговельний порт. Аукціон заплановано на 6 вересня.

Про це повідомляється на порталі Рrozorro.Sale.

Фонд держмайна вже сім разів виставляв на приватизацію єдиний майновий комплекс порту, проте жодного разу не знайшлося охочих його придбати.

Нагадаємо, вперше Білгород-Дністровський порт спробували продати на аукціоні 3 березня 2023 року. Стартова ціна становила 184, 9 млн грн. Попередня спроба продати порт за 183,9 млн грн. виявилася невдалою.

Наразі стартова ціна об’єкта становить майже 178 млн гривень.

порт

На 6 вересня оголошено трьохраундовий англійський аукціон. Ще до початку аукціону учасники подають свої закриті цінові пропозиції. Потенційні покупці не знають, чи є ще конкуренти і не бачать ставки один одного.

Протягом трьох раундів, які тривають по 3 хвилини, учасники змагаються за лот і підвищують свої ставки. Коли аукціон завершується, вся інформація про учасників розкривається.

Охочих придбати об’єкт на голландському аукціоні не знайшлося.

Нагадаємо, покупець отримає 59 га основної території порту з дев’ятьма причалами на західному березі Дністровського лиману і понад 5 га території портопункту Бугаз з одним причалом у селищі Затока.

Основною діяльністю державного підприємства «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» є допоміжне обслуговування водного транспорту. Порт спеціалізується на перевантаженні лісових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних відкатів, металопродукції та зернових вантажів.

Раніше “Одеське Життя” розповідала, що в Одеській області держава продала порт, який приносить прибуток.

 

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