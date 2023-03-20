Женщина-эпоха: активная одесситка отмечает 95-й юбилей

Женщина-эпоха: так отозвалась об одесситке Ладе Бондаревой Глава общественной организации «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки», создатель проекта «Хранители времени онлайн» (реализуется при поддержке Forum Civil Peace Service – Ukraine/forumZFD, Германия) журналист Ольга Филиппова. Эти слова она произнесла 20 марта 2023 года – в день когда Лада Бондарева отмечает свой 95-й юбилей. Так и хочется добавить – первый 95-й. Активность и неизменный позитивный настрой этой женщины поражает.

Лада Бондарева: жизнь – не для жалоб и уныния

Помнится, при наших первых встречах с Ладой, я все спрашивала у нее о личных девизах и секретах долголетия. Она или плечами пожимала, или отшучивалась: «Жизнь у меня была кучерявая. Вероятно, научила многому. Жизнью надо уметь наслаждаться в полной мере, а, значит, быть активной. Не так-то это и просто – любить жизнь, хотя многие так часто повторяют эту фразу»…

Позже, уже при другой нашей встрече, Лада добавила:

– Не бывает жизни без проблем, есть они и у меня, со здоровьем – в том числе. Я похоронила двоих мужей и единственного сына. Но жизнь дается не для жалоб, истерик и уныния. Знаете, я всегда жила по принципу, что в чужой монастырь никогда не ходят со своей молитвой. Вот, к примеру, начнет кто-то жаловаться, что, мол, никак тот или другой участок не заасфальтируют, а я хожу себе со своими скандинавскими палочками – и стараюсь даже не замечать прорех, – рассказывает Лада.

«Жизнь дается не для жалоб, истерик и уныния»… Мне тогда показалось, что разговариваю с человеком, который родился с особым геном жизнелюбия…

Наша Лада – круче всех!

Об этапах пути Лады Бондаревой, которая живет в Одесе с 1966 года, с любовью рассказывает Ольга Филиппова:

«…Ташкент, 1941 год. Девочка встает очень рано и вместе с другими детьми работает на заводе. Идет Вторая мировая война. Все для фронта, все для победы! – главный лозунг того времени.

Голодно. Нечего кушать, нечего одеть.

Из мешковины, если ее покрасить в черный цвет и украсить белым воротничком, получается нарядное платье, в котором не стыдно пойти на концерт.

Совсем маленькой ее вместе с родителями красноармейцы выселили из станицы, забрав все нажитое. Она пережила несколько Голодоморов и Вторую мировую войну…

…В возрасте 85 лет она пришла учиться на компьютерные курсы для пенсионеров и уже тогда была среди учеников самой взрослой.

В 90 лет приняла участие в установлении Рекорда по выходу на подиум манекенщиц возрастом 90-60-90… лет! В 90 стала участницей шоу «Круче всех», и своим выходом очаровала миллионы зрителей!».

Лада Бондарева – наш талисман!

Грянула полномасштабная война… Лада, как и многие, думала уехать из страны. Чемодан даже собрала. А потом… передумала и осталась. Не знаю, может, вспомнила все пережитое и ту войну и сделала свой выбор. Она осталась, и сегодня по-прежнему активна, по возможности принимает участие в разных тренингах и, как обычно, преисполнена оптимизма. В свои 95 занимается скандинавской ходьбой. Она там – самая «юная» участница. Знаете, как о ней отзываются в клубе скандинавской ходьбы?

«Это удивительная женщина. Модельер, дизайнер одежды. До сих пор шьет себе одежду, ведет активный образ жизни. Участвует практически во всех наших мероприятиях. Хочется пожелать ей еще много лет такой активной жизни, а мы вместе с клубом LET’S GO ODESSA будем ее всевозможно поддерживать в этом. Лада Бондарева – наш талисман!!!».

Вот и подумайте: разве может талисман предаваться унынию?

Ольга Филиппова добавляет:

– Возраст – это о ком-то другом. Наша Лада – женщина вне возраста… Сегодня ей 95! И сейчас, в этом возрасте вижу в ней желание учиться новому, желание ставить перед собой новые цели, придавать новые смыслы жизни, которая через нее бурлит. Это женщина, которая всей своей жизнью утверждает: годы – они только на бумаге. Можно и нужно плодотворно жить, обучаться, развиваться в любом возрасте.

И – главное:

– Україна переможе, бо у нас ось такі айті-бабусі!

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Фото предоставлены Ольгой Филипповой (из архива проекта «Хранители времени онлайн»), Ирины Боренко и автора