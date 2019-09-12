Реставрация дома Руссова еще не завершилась, но вокруг нее уже разгораются споры

Фасад дома Руссова, как уже рассказывала «Одесская жизнь», перед нами предстает частями: драпировка медленно сползает все ниже, и перед взором одесситов появляется очередной восстановленный участок.

«Надувной стиль»?

Поначалу шли споры краеведов о том, в какой цвет будет выкрашен обновляемый исторический дом. Одесситы по этому поводу всласть нашутились в комментариях, а цвет, как мы уже знаем, все же получился никак не в тонах охры, а зеленым. Не кричаще-ядовитым, а нежным…

А теперь, когда многие останавливаются перед домом Руссова, чтобы полюбоваться его новым декором (даже на другую сторону улицы для этого переходят, чтобы лучше разглядеть), краевед Евгений Сокольский озадачил всех нас еще одной проблемой. Даже двумя.

Первая. «Пластилиновые скульптуры» — так называет краевед качество деталей декора на доме Руссова.

Для сравнения он демонстрирует еще оставшиеся на расположенном рядом доме Либмана аутентичные скульптуры (вернее, то, что от них осталось), которые, как пишет краевед, «выполнены профессионально, с множеством тонких деталей, где ткань на «одежде» скульптуры — это ткань!».

Новые же, по мнению Евгения Сокольского, «сделаны в пластилиновом или надувном стиле — деталей минимум, ткань похожа на грубую пластилиновую массу и выглядит, как незаконченная работа скульптора, как полуфабрикат».

И тут одесситы в комментариях вовсе не восхищаются увиденной частью обновленного исторического дома. Как только не называют они новые фигуры! Звучит все: от почти нежного «зефирка» до «обмылки», «дрожжевое тесто» и т.д. Имеется и комментарий-вывод: «Издалека ж не видно. Привыкаем».

Кто-то (по аналогии) в тему вспомнил, что так же в свое время «делались» скульптуры на Оперном театре. Напомню, что аутентичные скульптуры, снятые с Оперного, много лет «покоятся» под открытым небом на ул. Балковской, в Скульптурно-экспериментальной мастерской, и о них бы никто и не вспомнил, если бы не тема «наш обновляемый дом Руссова»…

Есть и такое мнение: «Не злопыхайте! Издалека сойдет. Тем более — на фоне прекрасных ваз».

Стародел-новодел?

Вазы? Кстати, о вазах: Евгений Сокольский выражает мнение, что новые “прекрасные вазы” не вписываются в общий вид фасада. То есть, это что-то вроде новодела. Краевед приводит в доказательство исторические фотографии дома Руссова.

«На фасаде появились новые элементы, которых раньше никогда не было. Я имею в виду две огромные вазы, которые по своим размерам никак не вписываются в фасад. Они, кстати, мелькают на всех сайтах как большое достижение реставрации», — сообщает Евгений Сокольский.

«Часть элементов, в частности, фланкирующие центральную часть фасада вазы, создавали заново по старым изображениям, в первоначальном проекте реставрации их не было — так как эти вазы были утрачены еще несколько десятков лет назад», — так цитирует «Одесский курьер» директора «Укрспецпроекта» (фирмы-подрядчика, которая проводит реставрацию дома Руссова) Е. Сердюка.

Но, как пишет краевед, на исторических фото дома Руссова «этих ваз нет». На одном из фото видно, что «две трубы задекорированы вазами. Эту работу и другие, более мелкие, в 1912 году провел гражданский инженер В. К. Медокс. Но на месте новодельных ваз — пусто!».

Далее он делает вывод: «Получается, что их не было не «несколько десятков лет назад», а вообще не было! Откуда эти гигантские вазы? Это придуманный новодел? Где эти «старые изображения», по которым их «воссоздали»? Есть только проект дома Руссова, где эти вазы раза в полтора меньше тех, которые сейчас стоят. В то же время на этом проекте нет того, что потом появилось при постройке. Так что ни о какой «утрате» элементов речь не идет».

Одесситы в своих комментариях и тут нашли, что сказать: «это мастерские почистили от неликвидов», и «голуби спасибо скажут», и «смотрятся, как у зайца пятая нога»; новые вазы даже прозвали «заварными чайниками» и «ночными горшками».

Обойдемся без реставраторов?

Фотографируя на сей раз новехонькие вазы, я долго стояла у дома Руссова. Обычно этот процесс вызывает у людей желание остановиться. И ничего кроме радостного «аханья» и выражения восторга я не слышала. И поводу цвета, и декора, и тех самых ваз — в том числе. Что же тут «не так»? Почему так расходятся мнения «вживую» и в комментариях? Понятно, что выражают свою точку зрения разные люди. Но вот еще один комментарий Виктора Корченова к посту Евгения Сокольского: «Пока искали бы отменных мастеров, здание развалилось бы, как это уже произошло с домом Императорского русского технического общества (Масонский дом. — авт.). И в принципе, надо быть благодарным городским властям за воссоздание. А установленные вазы никак не ухудшили облик здания».

Получается что? Одесситы помнят, как жутко выглядел дом Руссова до реставрации, особенно после самого своего масштабного пожара 2009 года.

Ему пророчили судьбу того Масонского дома. А тут, получается, его таки спасли. Да еще и делает «красивеньким». И вообще, нам «не до жиру»?.. То есть, все просто: спасибо и за это!..

И да, напомню: постановлением Кабинета министров Украины (от 29 апреля 2015 года, № 266) подготовка специалистов и магистров по направлению «Реставрация памятников архитектуры и градостроительства и реконструкция объектов архитектуры» была удалена. В связи с этим архитектор и реставратор Анатолий Изотов зарегистрировал электронную петицию о введении специальности реставратор памятников культурного наследия на официальном интернет-представительстве президента Украины в разделе «Электронные петиции». Но петиция не набрала необходимого количества голосов. Анатолий Изотов зарегистрировал аналогичную петицию заново. Я заглянул на сайт. Желающих поставить свою подпись, мягко говоря, маловато.

А вы говорите «вазочки»…

Фото автора и с Facebook-страницы Евгения Сокольского