Уровень воды в Вилково приблизился к опасной отметке

Уровень воды в реке Дунай в районе Вилково находится на критической отметке, сообщает пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Одесской области.

По состоянию на 14 июня уровень воды на украинском участке Дуная составлял 152 см, а 17 июня он будет на опасной отметке 155-160 см над нулем водомерного поста.

При этом возможно подтопление низинных незаселенных участков города.

Ранее “Одесская жизнь” писала, что значительное повышение уровня воды в Дунае может вызывать подтопление в районе Вилково, Рени, Измаила, других населенных пунктах и даже угрожать некоторым участкам трассы Одесса-Рени.

Фото пресс-службы ГС ЧС