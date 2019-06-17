fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Уровень воды в Вилково приблизился к опасной отметке

Уровень воды в Вилково приблизился к опасной отметке

Уровень воды в реке Дунай в районе Вилково находится на критической отметке, сообщает пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Одесской области.

По состоянию на 14 июня уровень воды на украинском участке Дуная составлял 152 см, а 17 июня он будет на опасной отметке 155-160 см над нулем водомерного поста.

При этом возможно подтопление низинных незаселенных участков города.

Ранее “Одесская жизнь” писала, что значительное повышение уровня воды в Дунае может вызывать подтопление в районе Вилково, Рени, Измаила, других населенных пунктах и даже угрожать некоторым участкам трассы Одесса-Рени.

Фото пресс-службы ГС ЧС

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить