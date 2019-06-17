Уровень воды в Вилково приблизился к опасной отметке

Уровень воды в реке Дунай в районе Вилково находится на критической отметке, сообщает пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Одесской области.
По состоянию на 14 июня уровень воды на украинском участке Дуная составлял 152 см, а 17 июня он будет на опасной отметке 155-160 см над нулем водомерного поста.
При этом возможно подтопление низинных незаселенных участков города.
Ранее “Одесская жизнь” писала, что значительное повышение уровня воды в Дунае может вызывать подтопление в районе Вилково, Рени, Измаила, других населенных пунктах и даже угрожать некоторым участкам трассы Одесса-Рени.
Фото пресс-службы ГС ЧС
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