Уникальное Евангелие с интересной историей подарили Одессе

30 мая Научной библиотеке ОНУ им. И.И. Мечникова подарили уникальное издание «Мазепинского Евангелия», написанное на украинском и арабском языках.

Переданное в коллекцию уникальных книг Евангелие относится к факсимильным — напечатано таким образом, что графически точно воспроизводит ранее выпущенное оригинальное издание.

Книгу в дар университету передал лично Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ливане в 2016-2022 гг. Игорь Осташ.

Игорь Осташ рассказал, что средства на издание оригинальной реликвии предоставил Гетьман Иван Мазепа. В одном из монастырей было найдено оригинальное издание Евангелия на арабском языке, которое получило название «Мазепинское», потому что в предисловии именно Гетьману выразили благодарность за возможность напечатать эту книгу.

А это уникальное «Мазепинское Евангелие» выдано при содействии Посольства Украины в Ливане и Фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Также Осташ добавил, что связь арабского мира с Украиной, которая тянется с тех времен трехсотлетней давности, не ограничивается только этой редкой старопечатной книгой.

Ранее мы писали, что у исторического здания на Приморском бульваре появится культурный хаб.

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