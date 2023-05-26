Дом Зонтага на Приморском бульваре: вместо стоматполиклиники появится культурный хаб

Одесский дом Зонтага ожидает ремонт и новое предназначение — именно здесь планируют создать еще один культурный центр Одессы.
Национальный памятник архитектуры на Приморском бульваре, 6, известный как дом Зонтага, передано на баланс департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского городского совета. Здесь появится новый культурный хаб.
Такое решение было принято на заседании исполкома Одесского горсовета 25 мая 2023 года.
В этом здании на Приморском бульваре, 6 (подвал и три этажа общей площадью 1516 м2) долгое время располагалась стоматологическая поликлиника № 1.
Теперь, как стало известно в ходе заседания Одесского исполкома, исторический дом Зонтага, входящий в состав комплекса «Приморский бульвар» станет культурным хабом.
Мэрия планирует провести там ремонт, обновить помещения, и в будущем там будут проводиться совещания, встречать гостей и т.д.
Из истории дома на Приморском бульваре, 6
Здание было первоначально двухэтажным, строилось в 1826-1827 годах архитектором Фрапполи как жилой дом Зонтага.
В одесском туристическом агентстве «Тудой-сюдой» по поводу этого дома сообщают любопытнейший факт:
«Дом был построен американцем Джорджем Зонтагом. Он был капитаном одесского порта, ветераном войны с Наполеоном, мужем детской писательницы Анны Зонтаг… И, немножко… пиратом. А после своей корсарской эпопеи он снова руководил портом и даже исполнял обязанности одесского градоначальника! Какой еще город, кроме Тортуги, может похвастаться, что им руководил пират!?»…
Архитектурная фотобаза PhotoBuildings сообщает, что в 1850 году был надстроен третий этаж (архитектор С.Хоржевский). В 1911 году здание было перестроено.
В1884 году здесь располагалось Одесское городское по воинской повинности присутствие, Одесский городской сиротский суд, Одесская торговая депутация.
В 1900-1901 годах в здании располагались Сербское благотворительное общество и Сербское генеральное консульство.
Здание является национальным памятником архитектуры и градостроительства под названием «Дом Зонтага» и памятником истории местного значения.
Фото и скриншот автора.
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