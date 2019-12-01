Самые засекреченные места на Земле: библиотека Ватикана, Форт Нокс и клуб для избранных

В мире есть несколько мест, доступ куда закрыт не только для простых смертных, но даже для обладателей миллионных состояний. Попасть туда могут только избранные.

Банк семян на острове Шпицберген

В арктическом архипелаге Свальбард, на норвежском острове Шпицберген, находится Всемирное хранилище семян, попасть в которое могут только его сотрудники. Это самый охраняемый в мире банк семян, который расположен в горе из песчаника на глубине 120 метров. Открыто хранилище было в 2008 году для создания запаса семян на случай глобальной катастрофы.

В камерах хранилища находится более 250 млн образцов семян со всего мира. Чтобы содержимое не пострадало от влаги, все образцы упакованы в специальные четырехслойные пакеты и запечатаны термическим способом.

Для хранения семян норвежский остров был выбран не случайно, так как его природные условия как нельзя лучше подходят для этой цели. По словам специалистов, семена могут храниться здесь многие сотни и даже тысячи лет. Шпицберген скован вечной мерзлотой, здесь не бывает землетрясений, а кроме того, хранилище расположено на высоте 130 м над уровнем океана. Это позволит надежно защитить семена даже в том случае, если начнется таяние ледников.

Секретные архивы Ватикана

Ватиканская библиотека считается самой секретной библиотекой мира. Здесь хранится около двух миллионов печатных книг, манускриптов, гравюр и географических карт. В той части библиотеки, куда разрешен доступ ученым, ежедневно работают 150 человек. Однако есть и другая часть апостольской библиотеки, попасть в которую может далеко не каждый. Общая протяженность стеллажей с документами здесь составляет более 85 километров. Это секретные архивы Ватикана и личный архив Папы Римского. В этом здании есть особые тайные комнаты, о которых знают лишь избранные, а точное расположение неизвестно даже самим священнослужителям. Большинство книг из этого архива доступно только очень узкому кругу обитателей Ватикана.

В библиотеке хранятся секретные работы Леонарда да Винчи, в которых, как считается, скрыты знания, способные подорвать авторитет католической церкви. Кроме того, по легенде, в апостольской библиотеке хранится настоящая Библия, из которой в современные издания вошла только часть информации.

Выносить книги из библиотеки нельзя, таким правом обладает только понтифик. В целях безопасности каждый экземпляр библиотечного собрания имеет специальный чип, передающий радиосигнал. Это позволяет контролировать местонахождение каждой книги. Кроме того, библиотека оснащена сигнализацией и видеонаблюдением, а ее стены построены из огнеупорного кирпича.

Форт Нокс – золотой сейф Америки

Форт Нокс – это военная база в американском штате Кентукки, где хранится золотой запас США. Здесь он составляет 4177 тонн золота. Форт Нокс считается одним из самых защищенных мест в мире – его стены сделаны из гранита, покрытого слоем бетона, а «входная дверь» весит 22 тонны. Закрывает ее очень сложный кодовый замок, и попасть в хранилище можно только зная код. Однако в целях безопасности код разделили на несколько частей, каждую из которых знает только один человек. Так что открыть дверь в «золотое» хранилище в одиночку не получится.

Здесь также предусмотрена автономная система жизнеобеспечения и электроснабжения, а на случай глобальных катастроф хранятся большие запасы продовольствия и воды, которые постоянно обновляются. Защита Форта Нокс признана одной из самых надежных в мире. Например, во время Второй мировой войны в сейф форта были отданы на хранение регалии британской королевской семьи и Великая хартия вольностей.

Храм, от которого зависит судьба Японии

Храм Исэ – святилище, посвященное богине солнца Аматэрасу, которая считается прародительницей японского императорского рода. Это главное святилище Японии, в котором хранится самая почитаемая императорская регалия – священное зеркало Ята и содержатся другие национальные сокровища. Попасть в храм могут только священнослужители высшего ранга и члены императорской семьи.

Рядом со святилищем находится небольшой храм, посвященный богине сельского хозяйства Тоеуке, которая по совместительству исполняет роль «кухарки» при Аматэрасу. Священнослужители дважды в день готовят еду для богини солнца. Причем все овощи и фрукты они выращивают на территории храма, а готовят еду только на огне, добытом трением. У Аматэрасу есть даже собственное меню, в которое входят, кроме риса, овощей и фруктов, рыба, моллюски, водоросли и сакэ (водка). В Японии считается, что от правильности обрядов, которые проводят в храме, зависит судьба императорского рода и всей страны.

60 тысяч лет без огня и цивилизации

Северный Сентинел – один из Андаманских островов в Бенгальском заливе, где проживают аборигены, отвергающие любые контакты с цивилизацией. В настоящее время там примерно 60 человек. Формально остров управляется правительством Индии, но на деле никто в жизнь аборигенов не вмешивается.

Сентинельцы активно отказываются поддерживать контакты с другими людьми. Даже когда жители острова пострадали от цунами 2005 года, они не приняли помощь. Вместо этого они обстреляли вертолет из луков, пытаясь отогнать его от своего острова.

Как считают ученые, около 60 тысяч лет аборигены прожили практически в полной изоляции. Они даже не умеют добывать огонь, но зато разработали сложную процедуру хранения тлеющих головешек и углей в глиняных горшках.

До сих пор попасть на остров не представляется возможным, так как местные жители настроены очень агрессивно и решительно.

Элитный клуб с подмоченной репутацией

Богемская роща – это место отдыха в Калифорнии, она состоит из секвой возрастом более 1500 лет. Местность принадлежит частному мужскому клубу искусств, который находится в Сан-Франциско и известен как Богемский клуб. Ежегодно летом, начиная с 1899 года, сюда на отдых приезжают самые влиятельные люди мира. Развлечения сильных мира сего, по слухам, далеки от приличий и весьма сомнительны.

В Богемском клубе особенно много музыкантов, а также высокопоставленных лидеров – сотрудников Пентагона и правительства, включая американских президентов и издателей. Чтобы попасть в члены клуба, претенденты должны дождаться своей очереди, которая обычно подходит не раньше чем через 15 лет.

Девиз клуба – «Пауки, плетущие паутину, сюда не приезжают». Это означает, что все проблемы и коммерческие сделки остаются снаружи. Однако это только слова, так как, по слухам, здесь иногда решается даже судьба мира. Например, считается, что «зеленый свет» ядерному оружию дали именно здесь.

Фото: mobcompany.info, salik.biz, pm1.narvii.com, images.fineartamerica.com, media.vanityfair.com

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