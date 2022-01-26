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Одесский актер и ведущий срочно нуждается в химиотерапии – родные просят о помощи

Одесский актер и ведущий срочно нуждается в химиотерапии – родные просят о помощи

Известного одесского актера, ведущего, а также преподавателя и заслуженного деятеля искусств Евгения Бубера постигло несчастье: ему поставили страшный диагноз – запущенная форма рака легких третьей стадии.

Рецепты

Для лечения любимцу одесской публики необходима химиотерапия, стоящая немалых денег, которых у семьи актера нет. В этой связи родные и коллеги Евгения просят неравнодушных людей откликнуться и по возможности помочь материально.

Об этом сообщается на Facebook-странице Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. В. Василько.

«Наш коллега, актер, уже более тридцати лет посвящающий свою жизнь искусству, неизменный ведущий концертов нашего оркестра и крупнейших официальных мероприятий, фестивалей и праздничных концертов города, преподаватель, заслуженный деятель искусств Евгений Бубер нуждается в финансовой помощи на дорогое лечение… Не будьте безразличны! С миру по нитке – и мы будем и дальше наслаждаться творчеством нашего друга и коллеги!»,

– говорится в сообщении.

В театре надеются, что совместными усилиями нужную сумму удастся собрать и спасти Евгения.

Реквизиты для сбора средств:

  • Приватбанк: 4149629300948213
  • Монобанк: 5375414106057689 Дорохова Марина Анатольевна (жена).

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Фото с Facebook-страницы Одесского украинского театра

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Редакция ПРОФИЛЬ

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