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Блогер дядя Слава умер: издеваться над украинцами больше не будет

Блогер дядя Слава умер: издеваться над украинцами больше не будет

В россии скончался Станислав Андреев, блогер и пропагандист, насмехающийся над украинцами и украинским языком. Причина смерти — онкология. Ему было 56 лет. Мы же расскажем, чем занимался этот приспешник путина при жизни.

Почему умер дядя Слава и чем известен

О смерти пропагандиста, известного в интернете и социальных сетях как дядя Слава, сообщила администрация его телеграм-канала. Причиной назвали онкологическое заболевание.

Там рассказали, что последние годы дядя Слава мучился от постоянных болей, вызванных болезнью и ее лечением. Но это не мешало ему выступать против всего украинского:народа, культуры, языка.

Когда-то дядя Cлава имел свой канал на Youtube, но там его забанили за пропаганду межнациональной розни и насилия. После этого рашист использовал для распространения своих шовинистических взглядов более менее требовательные к качеству информации сервис коротких видео Tik-Tok и мессенджер Telegram. В последнем он собрал аудиторию в более чем 500 тысяч украинофобов и тех, кто выступает против демократии и прав человека.

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Что говорил дядя Слава про Украину и украинцев

Дядя Слава считал украинский и российский народы — одним целым, только вот украинцы по навету “глобального Запада” решили оторваться от старшего брата и стали придумывать собственную культуру и язык, каких на самом деле никогда не существовало.

Так, по его мнению, украинский язык мелок и не самостоятелен. А история украинцев — череда постоянных “переобуваний”, когда они то предавали “старшего брата”, то бежали к нему за помощью. Поэтому дядя Слава упорно твердил, что украинцы боятся россию, но уважают (ошибочно — ред.).

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