30 августа на 92-м году жизни скончался первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.

Последнее время Горбачев сильно болел и три года жил в Центральной клинической больнице в Москве. У него был сахарный диабет и проблемы с почками.

Михаил Горбачев был первым и последним президентом СССР в период с 15 марта 1990 года по 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и главой президиума Верховного Совета СССР.

Родился Михаил Горбачев 2 марта 1931 года.

Горбачев начал в СССР процессы демократизации и гласности под общим названием Перестройки. Во время его руководства страной стало широко известно о преступлениях сталинского режима, массовых репрессиях и голодоморе в Украине.

Он не препятствовал выходу восточноевропейских стран из социалистического блока и воссоединению Германии.

Буквально за месяц до смерти Горбачева стало известно, что он считает, что российский диктатор владимир путин уничтожил все его наследие, развязав войну против Украины. Он разочарован и полностью осознает, что происходит.

В тоже время аннексию россией Крыма Горбачев одобрил, сказав, что, будучи на месте Путина, он поступил бы так же.