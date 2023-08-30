Михайло Горбачов: рік із смерті єдиного президента СРСР

30 серпня 2022 року на 92-му році життя помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов.

Останнім часом Горбачов сильно хворів і три роки жив у Центральній клінічній лікарні у Москві. Він мав цукровий діабет і проблеми з нирками.

Михайло Горбачов був першим та останнім президентом СРСР у період з 15 березня 1990 року по 25 грудня 1991 року. Крім того, він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС та головою президії Верховної Ради СРСР.

Народився Михайло Горбачов 2 березня 1931 року.

Горбачов розпочав у СРСР процеси демократизації та гласності під загальною назвою Перебудови. Під час його керівництва країною стало широко відомо про злочини сталінського режиму, масові репресії та голодомор в Україні.

Він не перешкоджав виходу східноєвропейських країн із соціалістичного блоку та возз’єднанню Німеччини.

Буквально за місяць до смерті Горбачова стало відомо, що він вважає, що російський диктатор Володимир Путін знищив усю його спадщину, розв’язавши війну проти України. Він розчарований і усвідомлює, що відбувається.

Водночас анексію росією Криму Горбачов схвалив, сказавши, що, будучи на місці Путіна, він зробив би так само.

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