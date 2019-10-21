Комік Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО

Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу
Про це сам Сивохо повідомив у Facebook.
– Починаю тиждень на новій посаді: Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність! Планів маю неймовірну кількість! Попереду багато складної і важливої роботи. Дуже сподіваюся на вашу підтримку! Не підведу, – зазначив Сивохо.
Також Сергій Анатолійович додав фото посвідчення секретаря РНБО:
Сергій Сивохо – уродженець Донецька, грав у команді КВН ДПІ. Був тренером у шоу “Ліга сміху”.
Фото: Факты