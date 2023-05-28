Умер режиссер Олег Сташкевич – друг и секретарь Михаила Жванецкого

Печальную новость сообщает Всемирный клуб одесситов (ВКО): сегодня. 28 мая 2023 года, перестало биться сердце театрального режиссера Олега Сташкевича. Он был другом и литературным секретарем Михаила Жванецкого.

«Пока нет сил рассказывать о нем. Просто оставим зарубку в сердце, в памяти. Он навсегда с нами. Повторим слова Жванецкого: «Смерти нет», – прокомментировал вице-президент ВКО Евгений Голубовский.

Ранее в Одессе умерла декан факультета романо-германской филологии ОНУ им. Мечникова, депутат Одесского горсовета Лидия Голубенко.

Также сообщалось о смерти одесского краеведа и филолога Елены Каракиной и главного хормейстера одесской Музкомедии Юрия Топузова.