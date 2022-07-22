Во Всемирном клубе одесситов ответили на обвинения: говорят их оболгали

Одесский горсовет приостановил сотрудничество со Всемирным клубом одесситов (ВКО) после объявления итогов литературной премии имени Бабеля. В жюри и среди победителей оказались россияне.

Этот факт и стал основанием для решения мера Одессы Геннадия Труханова разорвать отношения города с клубом.

ВКО: «Решение основано на лжи»

Но в самом клубе считают, что их оболгали недоброжелатели, и городской голова Одессы принимал свое решение исходя из недостоверной информации, которую ему предоставили.

Вице-президент ВКО Валерий Хаит пишет на своей страничке в Facebook:

«Я не знаю, кто сообщил нашему мэру упомянутые сведения (не думаю, что он сам имел время следить за деталями шестого сезона Премии Бабеля).

Знаю только, что его решение о приостановке сотрудничества со Всемирным клубом одесситов основано на лжи.

1.В составе жюри – неизменном в течение шести лет, три участника – российские писатели. Среди них нет ни одного человека, который не был бы на стороне Украины, начиная с 2014 года.

2. Нет и среди российских писателей-победителей Шестого сезона (один – дипломант, два — разделили третье место) ни одного, кто бы не осуждал путинскую агрессию против Украины».

По словам Хаита все члены жюри, в том числи и из россияне, поддерживают Украину в ее борьбе против агрессии и оккупации со стороны путинской россии. Причем на с 24 февраля этого года, а с момента оккупации Крыма в 2014.

Горсовет: «неоднозначно высказываль в адрес украины и сотрудничали с пропагандистскими СМИ»

Отметим, что Геннадий Труханов в своем заявлении говорит противоположное:

«…российские писатели были как включены в состав жюри, так и удостоены дипломов. Среди них, в частности, есть те, кто позволял себе неоднозначные высказывания в адрес Украины, а также сотрудничал с росСМИ, открыто поддерживающими действия россии.

Все это происходит на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину, когда артисты мирового уровня отменяют свои концерты в россии и призывают остановить уничтожение украинского народа, прекратить эту жестокую и несправедливую войну».

Также в одесских соцсетях периодически появляется информация, что отдельные члены ВКО являются скрытыми сепаратистами.

Хотя директор ВКО Григорий Барац в своем комментарии в Facebook пишет:

«В самые сложные времена начала российской агрессии пасквильянтов сдуло из города и страны. Начиная с марта Клуб проводил в неделю по три, а то и по пять мероприятий. Из полученных средств Клуб передал Одесской областной территориальной обороне 70 бронежилетов».

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что Одесский городской совет объявил о приостановке сотрудничества со Всемирным клубом одесситов после оглашения результатов Одесской международной литературной премии им. Исаака Бабеля 2022 года. Среди членов жюри и победителей там оказались граждане россии – государства агрессора, вторгшегося в Украину с целью уничтожить наше государство.