Умер легендарный тренер по боевым искусствам и пограничник из Одесской области

В Измаиле на 45-ом году жизни скончался пограничник и тренер по боевым искусствам, основатель клуба “Ахилл” Леонид Елисеев. Прощание с “сэнсэем”, как уважительно называли его ученики, пройдет сразу в трех городах: Измаиле, Одессе и Килие.

О том, что произошло и каким Леонид Елисеев был при жизни, изданию «Бессарабия INFORM» рассказала его супруга Ольга.

В своей жизни тренер сумел сделать то, что будет всегда напоминать о нем — создал настоящий бренд — клуб “Ахилл”, члены которого регулярно достигали успехов на всеукраинском и даже мировом уровне.

Но дело тут не только в спортивных успехах. Леонид Елисеев был настоящим наставником: слабых учил быть сильными, сильных – уметь направлять свою мощь в нужное русло. Вытаскивал из “ямы” подростков, которые пошли не по тому пути…

Сердце мужчины остановилось 19 августа прямо посреди Измаила, медикам не удалось его спасти.

Путь “Ахилла”

По словам Ольги, увлечение боевыми искусствами Леонида началось в 20-ти летнем возрасте в Одессе. Занятия в местном клубе стали увлечением и делом всей жизни. Чтобы стать настоящим тренером, мужчина получил педагогическое образование, а чтобы зарабатывать деньги, получил дипломы по двум экономическим специальностям.

В 2015 году Леонид вернулся в родную Килию, где начал преподавать детям бразильское джиу-джитсу и смешанные боевые искусства. Вместе с братом Виктором основал клуб «Ахилл», помещение для занятий в спортивной школе предоставили местные власти.

Среди учеников Леонида – золотые призеры престижных международных чемпионатов. Ахилловцами гордится вся Килия и не только.

Со временем братья Елисеевы открыли филиал “Ахилла” в городе Вилково. Сначала сами ездили туда проводить занятия, затем доверили это ученику Николаю Кожухарю

В 2020 году Леонид подписал контракт с Вооруженными силами Украины и начал работать еще в рядах пограничников. Ольга объясняет, что сделал он это в основном ради дочери Марии, которая после развода родителей проживала вместе с папой.

Когда летом 2022 года Леонида по службе перевели в Измаил, жена с детьми последовали за главой семьи. Однако, даже охраняя границу, он смысл жизни не представлял без любимого спорта. Поэтому нашел возможность преподавать и на новом месте — создал измаильский филиал «Ахилла». Группу набрал быстро, ведь слава о клубе докатилась и до столицы Придунавья.

Наставник для детей и подростков

По словам Ольги, спорт и семья были главными в его жизни:

“Леня жил этим. У него не было такого, что он устал, и потому будет лежать на диване после работы. Даже уставший всегда что-то делал: проводил занятия, выполнял мужскую работу, организовывал для нас интересный досуг. Он такой замечательный человек… Лучший!”, – говорит Ольга.

Леонид не мог пройти мимо детей, которые, например, баловались сигаретами и наркотиками где-то за гаражами, зазывал их в клуб. С детьми, родители которых не могли оплатить тренировки, занимался бесплатно. Говорил: не можешь платить – не нужно. И нередко именно его наставничество, по словам Ольги, помогало молодежи выйти из сложных жизненных ситуаций.

Леонид воспитал не одно поколение спортсменов и чемпионов, всегда стремился прививать детям правильное отношение к спорту и здоровому образу жизни.

К счастью, дело всей жизни Леонида продолжит жить. Это дело чести для его учеников-последователей Ивана Бурова (Килия) и Николая Кожухаря (Вилково).

Прощание: где и когда

Прощание с Леонидом состоится сразу в трех городах. Сегодня, 22 августа, дань уважение Леониду Елисееву отдадут в Измаиле. Церемония состоится в зале ритуальной службы «Гранд» по улице Коцюбинского, 00 в 16:00.

В среду прощание проведут в Одессе — в 12:00 на Новом городском кладбище города Одесса.

В пятницу прах мужчины привезут в родную для Леонида Килию. Прощание состоится по адресу ул. Садовая, 12.00 в 9:10.00.

Фото — фейсбук Бойцовский клуб «АХИЛЛ»

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