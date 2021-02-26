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Погода весной: когда придет тепло в Украину?

Погода весной: когда придет тепло в Украину?

За последний зимний месяц снегопады и метели успели нам порядком надоесть. И сейчас многих волнует вопрос, когда придет настоящая весна и какой она будет. Сурок Тимка еще в начале февраля предсказал нам раннюю весну, а вот синоптики готовы с ним поспорить. По их данным, весна в Украину придет поздно и будет далеко не комфортной.

Март: потепление будет недолгим

По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАНУ Вазиры Мартазиновой, март может принести немало синоптических катаклизмов. Весна будет затяжной, и до середины месяца погода вообще будет больше напоминать зимнюю. Март будет сопровождаться невысокими температурами, но столбик термометра, хоть и медленно, все же будет продвигаться вверх. В середине месяца синоптики ожидают значительное потепление, однако оно будет недолгим, и к концу марта снова похолодает.

Народный синоптик Леонид Горбань также представил свой «мартовский сценарий», который совпадает с прогнозом ученых. Он считает, что с первых дней месяца нас ожидает снег с дождем и морозная погода. И только во второй декаде марта начнется робкое потепление. Затем снова похолодает, пойдут дожди.

Апрель: погода будет часто и резко меняться

Погода апреля будет слишком прохладной для этого месяца, с большим количеством сильных и затяжных дождей. Вообще апрельская погода будет часто и резко меняться, а потепление наступит только во второй декаде. Но и тогда синоптики не советуют убирать зимнюю одежду на длительное хранение, так как потепление будет очень коротким. Снова придут дожди, похолодает.

В первой декаде апреля столбик термометра не поднимется выше 8 градусов тепла, а ночью даже вероятны заморозки. Только после 15 апреля температура повысится до плюс 15 градусов, а к концу месяца жителей страны порадует настоящее тепло – плюс 18 градусов. Правда, на север Украины потепление придет чуть позже – после 20 апреля. Постепенно к концу месяца станут более редкими и короткими дожди.

По прогнозу Леонида Горбаня, апрель будет холодным, с большим количеством осадков.

Май: дожди и заморозки на почве

Несмотря на потепление в конце апреля, май начнется с прохладных дней. Температура в первой декаде не превысит 16 градусов тепла, а на севере – 13 градусов. Часто будут идти дожди. Начиная с середины месяца ожидается жаркая и сухая погода. На юге температура превысит плюс 20 градусов, а на севере поднимется до плюс 15 градусов. Но продлится это недолго – к концу месяца снова начнутся дожди, которые принесут снижение температуры. Не обойдется и без ночных майских заморозков на почве, которые будут наблюдаться в первой половине месяца. Конец мая будет теплым – от 18 градусов тепла на севере до 20-22 градусов на юге. Осадки не превысят норму. Больше всего дождей ожидается в середине месяца, а к концу мая они станут идти реже.

Что касается прогноза народных синоптиков, то Леонид Горбань предсказывает теплое и дождливое начало мая, жару в середине и прохладу в конце месяца.

Фото: rupor.info

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Ирина Сорокина
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