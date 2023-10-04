Укрзализныця запускает новый маршрут в Европу: что нужно знать одесситам⠀

С 15 октября 2023 года Укрзализныця запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Впервые через 18 лет между городами начнут курсировать поезда.

Об этом сообщает телеграм-канал Укрзализныци.

“Мы постоянно работаем над расширением международных железнодорожных пассажирских маршрутов, чтобы украинцы могли легко выезжать за границу и возвращаться домой. Нам понадобилось более 6 месяцев на реализацию этого проекта, в частности, на согласование всех деталей с польской стороной и открытие пункта пропуска. Теперь еще 10 населенных пунктов Украины получат железнодорожное сообщение с Варшавой и Люблином”, – отметил председатель правления АО “Укрзализныця” Евгений Лященко.

Особенности маршрута

Проект реализован в сотрудничестве с польским железнодорожным перевозчиком SKPL, подвижной состав которого будет выполнять рейсы из Варшавы в Раву-Русскую и обратно.

В данный момент маршрут будет работать в пересадочном формате на станции Рава-Русская Львовской области. Здесь пассажиры будут пересаживаться с поезда украинской ширины пути (1520 мм) на поезд евро колеи (1435 мм) и обратно.

Расписание и билеты

Расписание движения поездов разработано таким образом, чтобы без лишних пересадок охватить железнодорожным сообщением с Варшавой и Люблином не только Львов, но и Ивано-Франковск, Стрый, Коломыю, Калуш, Моршин, Брюховичи и Жовкву. Пассажиры из других городов Украины смогут воспользоваться пересадкой во Львове.⠀

Также пассажирам не стоит переживать за возможные опоздание, поскольку пересадка согласована. Поезд всегда будет ждать всех пассажиров!⠀

Узнать расписание движения и купить билеты можно в мобильном приложении Укрзализныци. Кроме того, пассажиры могут купить два билета одним кликом по поисковому запросу от необходимого города в Украине до Варшавы или Люблина (или обратно).

Билеты также доступны в чат-ботах и на сайте Укрзализныци, а также в международных кассах вокзалов.

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