Укрзалізниця запускає новий маршрут до Європи: що потрібно знати одеситам⠀

З 15 жовтня 2023 року Укрзалізниця запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди.

Про це повідомляє телеграм-канал Укрзалізниці.

“Ми постійно працюємо над розширенням міжнародних залізничних пасажирських маршрутів, щоб українці могли легко виїжджати за кордон та повертатися додому. Нам знадобилося понад 6 місяців на реалізацію цього проекту, зокрема на узгодження всіх деталей з польською стороною та відкриття пункту пропуску. Наразі ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Варшавою та Любліном”, – зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

Особливості маршруту

Проект реалізований у співпраці з польським залізничним перевізником SKPL, рухомий склад якого виконуватиме рейси з Варшави до Рави-Руської та назад.

В даний момент маршрут працюватиме в пересадному форматі на станції Рава-Руська Львівської області.

Розклад та квитки

Розклад руху поїздів розроблено таким чином, щоб без зайвих пересадок охопити залізничним сполученням із Варшавою та Любліном не лише Львів, а й Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву. Пасажири з інших міст України зможуть скористатися пересадкою у Львові.⠀

Також пасажирам не варто перейматися можливим запізненням, оскільки пересадка узгоджена. Поїзд завжди чекатиме на всіх пасажирів!⠀

Дізнатися розклад руху та купити квитки можна у мобільному додатку Укрзалізниці. Крім того, пасажири можуть купити два квитки одним кліком на пошуковий запит від необхідного міста в Україні до Варшави або Любліна (або назад).

Квитки також доступні у чат-ботах та на сайті Укрзалізниці, а також у міжнародних касах вокзалів.

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