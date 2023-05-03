Новый инклюзивный электропоезд соединит Одессу с Винницей

С 15 мая из Одессы в Винницу будет отправляться новый поезд № 802. В обратном направлении он отправится 16 мая. Об этом 3 мая 2023 года сообщили в «Укрзалізниці».

С 15 мая поезд № 802 будет отправляться из Одессы в обед, в 11:43, и прибывать в Винницу вечером, в 18:36. В обратном направлении из Винницы поезд № 801 будет отправляться начиная с 16 мая утром, в 6:40, и будет прибывать в Одессу в 13:30.

Следует отметить, что инклюзивный поезд — это поезд, специально оборудованный для людей с ограниченными физическими возможностями. Первый такой инклюзивный пригородный поезд «Укрзалізниця» запустила еще в 2021 году.

Поезд будет проходить через такие станции:

Выгода,

Раздельная,

Затишье,

Подольск,

Слободка,

Кодыма,

Рудница,

Крижополь,

Вапнярка,

Жмеринка,

Браилов,

Гнивань.

По маршруту будет курсировать комфортабельный инклюзивный электропоезд, капитально отремонтированный на собственных мощностях «Укрзалізниці» уже в этом году.

Билеты будут доступны уже в скором времени онлайн, в приложении «Укрзалізниці», в чат-боте, на сайте и в кассах железнодорожных вокзалов.

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Фото: «Укрзалізниця»