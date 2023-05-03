Новости Одессы и Одесской области

Новый инклюзивный электропоезд соединит Одессу с Винницей

Новый инклюзивный электропоезд соединит Одессу с Винницей

С 15 мая из Одессы в Винницу будет отправляться новый поезд № 802. В обратном направлении он отправится 16 мая. Об этом 3 мая 2023 года сообщили в «Укрзалізниці».

С 15 мая поезд № 802 будет отправляться из Одессы в обед, в 11:43, и прибывать в Винницу вечером, в 18:36. В обратном направлении из Винницы поезд № 801 будет отправляться начиная с 16 мая утром, в 6:40, и будет прибывать в Одессу в 13:30.

Следует отметить, что инклюзивный поезд — это поезд, специально оборудованный для людей с ограниченными физическими возможностями. Первый такой инклюзивный пригородный поезд «Укрзалізниця» запустила еще в 2021 году.

Поезд будет проходить через такие станции:

  • Выгода,
  • Раздельная,
  • Затишье,
  • Подольск,
  • Слободка,
  • Кодыма,
  • Рудница,
  • Крижополь,
  • Вапнярка,
  • Жмеринка,
  • Браилов,
  • Гнивань.

По маршруту будет курсировать комфортабельный инклюзивный электропоезд, капитально отремонтированный на собственных мощностях «Укрзалізниці» уже в этом году.

Билеты будут доступны уже в скором времени онлайн, в приложении «Укрзалізниці», в чат-боте, на сайте и в кассах железнодорожных вокзалов.

Читайте также:

Фото: «Укрзалізниця»

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить