Произошло это накануне президентских выборов в россии, сообщают пропагандистские медиа.

Регина Тодоренко с 2016 года проживает в Москве и 5 лет назад вступила в брак с певцом-патриотом Владом Топаловым, от которого имеет уже двух сыновей – Михаила и Мирослава.

В начале полномасштабного вторжения россии телеведущая пыталась обратить внимание россиян на терроризм, который они совершают на ее Родине, выкладывая фото пострадавших. Но уже через несколько недель она перестала даже вспоминать об Украине и до сих пор игнорирует что-либо связанное с войной.

Вероятно, такое резкое изменение произошло после принятия правительством закона о так называемых «фейках о российской армии». Также молчание Тодоренко связано с политическим разногласием с мужем.

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В сентябре 2022 года она попала под санкции Украины, наряду с певицами Таисией Повалий, Ани Лорак и Анной Седоковой.

Утратив одну семью в Украине, предательница нашла другую, в которой бывшей одесситке похоже живется несладко.

Напомним, российское гражданство получили и другие предатели Украины. Бывший одессит Джиган, который ни разу не высказался о войне и своем отношении к ней, на выборах путина похвастался российским гражданством.

А Таисия Повалий с началом войны в 2014 году уже была поклонницей «русского мира», но свой «кровавый» паспорт смогла получить только в 2023 году.