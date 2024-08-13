Певица Лариса Долина продала в москве свою роскошную квартиру и заложила дачу. Все деньги она перевела неизвестным людям из Украины. Эти средства, вероятно, пойдут на помощь Вооруженным силам Украины.
Об этом сообщают российские и международные СМИ.
Долина давно живет в москве, признается в любви к российскому диктатору и убийце путину, активно его поддерживает как и войну против Украины. За что и поплатилась.
Известно, что неизвестные люди убедили ее продать квартиру в центре российской столицы и заложить дачу. Все вырученные средства она передала этим лицам.
Впрочем, отдавать ключи новым покупателям Долина не спешит, как и возвращать деньги принятые и тут же отданные деньги. После завершения следствия судьбу квартиры решит суд.
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В тоже время была взломана инстаграм-страница предательницы из Одессы. Там от ее имени появилось сообщение, что все деньги она пожертвовала батальону “Азов” (сейчас это полк “Азов” — подразделение в составе Национальной гвардии Украины, — ред.) и призвала всех донатить на ВСУ. А заодно в сообщении напомнили, что путин — ху..ло
В конце Обращения было написано, что остаток жизни Долина мечтает провести в родной Одессе.
Сама певица записала видео с комментарием, в котором подтвердила потерю всех денег, клялась, что не имеет к сообщению в инстаграме отношения. Думается, это не помешает российским российским спецслужбам как следует “прижать” ставшую вдруг подозрительной бывшую одесситку.
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