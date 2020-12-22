Украинские ученые разработали многозадачный ПЦР-тест

Украинские ученые разработали ПЦР-тест, которым можно выявить COVID и два штамма вируса гриппа. Делают анализ примерно 6 часов.

Об этом сказано в сообщении Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины в Facebook.

Директор института Михаил Тукало рассказал, что новые ПЦР-тесты проверены на образцах от пациентов, у которых подтвердился COVID-19. В разработке находится еще один тест.

“Ученые нашего института завершают разработку теста, который позволит в процессе одного анализа определить наличие в организме человека сразу пяти вирусов, в частности, очень коварных отношении детей – риновируса и кори”, – добавил Тукало.

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