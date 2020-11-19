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Как сделать ПЦР-тест в Одессе бесплатно?

Как сделать ПЦР-тест в Одессе бесплатно?

Знакомой одной из наших сотрудниц потребовалась операция, для чего необходимо было сделать ПЦР-тест и получить электронное направление. Она рассказала, какие препятствия ей пришлось преодолеть, прежде чем она добилась положительного результата, и мы предложили ей поделиться опытом с одесситами.

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«Моей приятельнице понадобилась онкологическая операция. На консультации в онкоцентре ей сказали, что нужно сдать ПЦР-тест и получить электронное направление у семейного врача. Электронное направление необходимо для бесплатного лечения в онкологической больнице. Мы позвонили семейному врачу, и нам ответили, что для того, чтобы получить направление в больницу, нужно прийти в поликлинику лично и оформить электронную карточку.

Тогда я стала звонить по всем телефонам по вопросам коронавируса, которые только нашла в интернете, но все они, во всяком случае по Одесской области, были недействительны. Наконец, я дозвонилась по какому-то номеру, и девушка на том конце провода дала мне телефон колл-центра. Там мне объяснили, что бесплатный тест на ПЦР можно сделать только через семейного врача. Врач должен оформить эпидномер, и через этот же колл-центр записать мою приятельницу в очередь.

Дозвонившись с большим трудом в поликлинику, я узнала, что, оказывается, электронная карточка и направление для моей приятельницы уже есть, только там перепутали отчество. После того как все исправили, нам сбросили еще одно направление – на этот раз с правильными данными. Когда же я спросила семейного врача, по какому номеру она будет звонить, чтобы получить эпидномер, она ответила мне, что по номеру 15-50, который недействителен с марта. Я дала семейному врачу номер колл-центра, она зарегистрировала приятельницу, и через пять дней сотрудники лаборатории приехали к ней на дом и взяли тест ПЦР.

Ситуация, которую нам пришлось пережить, реально доказывает, что добиться направления на ПЦР-тест и на операцию вполне возможно, нужно только быть настойчивым и не сдаваться».

Ирина Валентинова

Куда обратиться?

Одесский колл-центр для записи на тест ПЦР – (050) 49-01-731.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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