Українські розвідники успішно вполювали «Тунця» у Криму (відео)

Як повідомили в ГУР, в результаті успішної спецоперації пошкодження також отримали ще три плавзасоби загарбників. Їх тип встановлюється.

Розвідники також нагадали, що це вже не перший впольований біля берегів тимчасово окупованого півострова ворожий катер: два російські судна такого типу були знищені і ще два пошкоджені в травні цього року.

Швидкісні транспортно-десантні катери проекту КС 701 типу «Тунець» росіяни використовували для патрулювання акваторії та логістики у Криму.

У ГУР також зазначили, що міжнародні експерти визнали найновішу ударну платформу MAGURA V5 найрезультативнішим дроном у російсько-українській війні. Усього за допомогою цих морських дронів українського виробництва успішно уражено 18 суден держави-агресора росії, 9 з них знищено.

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