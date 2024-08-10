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Українські розвідники успішно вполювали «Тунця» у Криму (відео)

Українські розвідники успішно вполювали «Тунця» у Криму (відео)

У ніч із 8 на 9 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Чорноморське в тимчасово окупованому Криму воїни спецпідрозділу «Group 13» Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5 ліквідували чергового «Тунця» – швидкісний катер російських окупантів.

Як повідомили в ГУР, в результаті успішної спецоперації пошкодження також отримали ще три плавзасоби загарбників. Їх тип встановлюється.

Розвідники також нагадали, що це вже не перший впольований біля берегів тимчасово окупованого півострова ворожий катер: два російські судна такого типу були знищені і ще два пошкоджені в травні цього року.

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Швидкісні транспортно-десантні катери проекту КС 701 типу «Тунець» росіяни використовували для патрулювання акваторії та логістики у Криму.

У ГУР також зазначили, що міжнародні експерти визнали найновішу ударну платформу MAGURA V5 найрезультативнішим дроном у російсько-українській війні. Усього за допомогою цих морських дронів українського виробництва успішно уражено 18 суден держави-агресора росії, 9 з них знищено.

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