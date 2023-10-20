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Украинские киберполицейские помогли обезвредить международную группу хакеров

Украинские киберполицейские помогли обезвредить международную группу хакеров

Украинским киберполицейским вместе с коллегами из других стран удалось обезвредить группу хакеров, с 2020 года атаковавших 168 компаний в странах Европы и Америки.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

В сообщении говорится, что прекратить преступную деятельность группы удалось в ходе международной многоуровневой полицейской операции.

Оперативники Департамента киберполиции совместно с коллегами из Европола, Евроюста, с привлечением правоохранителей Франции, Чехии, Германии, Италии, Латвии, Нидерландов, Испании, Швеции, Японии и Канады провели масштабную международную операцию по обезвреживанию опасной хакерской группировки, —

сообщили в полиции.

Начиная с 2020 года злоумышленники атаковали вирусом-требителем 168 международных компаний, заражая серверы вредоносным программным обеспечением и угоняли с них информацию. Затем данные на компьютерах жертв зашифровывались и становились непригодными для использования. За восстановление доступа хакеры потребовали от 5 до 70 миллионов долларов в криптовалюте. В случае неуплаты выкупа или обращения в милицию угрожали распространить похищенные данные в даркнете.

Организаторы верно распределяли обязанности меж участниками группы. Отдельные члены отвечали за сбор информации и поиск уязвимых мест в архитектуре кибербезопасности жертв.

Собранную информацию они передавали подельникам с навыками компьютерного программирования. Последние отвечали за создание и модификацию вредоносного программного обеспечения с целью дальнейшего поражения конкретной компании, —

раскрыли некоторые детали полицейские.

В рамках проведения совместного международного расследования украинские правоохранители провели массовые обыски на территории Киева в помещениях одного из участников группировки. Удалены ноутбуки, мобильные телефоны и электронные носители информации.

Во Франции задержан один из разработчиков вредоносного программного обеспечения. На днях были проведены обыски у его сообщников на территории Испании, Латвии и Чехии.

Французские компетентные органы расследуют уголовное производство по несанкционированному доступу и нахождению в автоматизированных системах обработки данных, вымогательство (вымогательство), отмывание средств.

Справка.

Что такое даркнет и как в него попасть?

Даркнет от английского DarkNet, или «Темная сеть» – это скрытый сегмент Интернета, предназначенный для анонимного общения, торговли и обмена файлами. «Скрытый» означает, что страницы в нем нельзя найти в привычных нам поисковых системах, ни посетить по ссылке. Для этого потребуется специальное программное обеспечение.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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