Українські кіберполіцейські допомогли знешкодити міжнародну групу хакерів

Про це повідомили Нацполіції України.

У повідомленні йдеться, що припинити злочинну діяльність групи вдалося в ході багаторівневої міжнародної поліцейської операції.

Оперативники Департаменту кіберполіції спільно із колегами з Європолу, Євроюсту, із залученням правоохоронців Франції, Чехії, Німеччини, Італії, Латвії, Нідерландів, Іспанії, Швеції, Японії та Канади провели масштабну міжнародну операцію зі знешкодження небезпечного хакерського угруповання, –

повідомили в поліції.

Починаючи з 2020 року зловмисники атакували вірусом-вимагачем 168 міжнародних компаній, заражаючи сервери шкідливим програмним забезпеченням та викрадали з них інформацію. Потім дані на комп’ютерах жертв зашифровувалися і робилися непридатними для використання. За відновлення доступу хакери вимагали від 5 до 70 мільйонів доларів у криптовалюті. У разі несплати викупу або звернення до правоохоронців погрожували розповсюдити викрадені дані у даркнеті.

Організатори чітко розподіляли обов’язки між учасниками групи. Окремі члени відповідали за збір інформації та пошук вразливих місць в архітектурі кібербезпеки жертв. Зібрану інформацію вони передавали спільникам з навичками комп’ютерного програмування. Останні відповідали за створення та модифікування шкідливого програмного забезпечення з метою подальшого ураження конкретної компанії, –

розкрили деякі деталі поліцейські.

У рамках проведення сумісного міжнародного розслідування, українські правоохоронці провели масові обшуки на території Києва у приміщеннях одного з учасників угруповання. Вилучені ноутбуки, мобільні телефони та електронні носії інформації.

У Франції затримано одного з розробників шкідливого програмного забезпечення. Днями були проведені також обшуки у його спільників на території Іспанії, Латвії та Чехії.

Наразі французькі компетентні органи розслідують кримінальне провадження щодо несанкціонованого доступу та перебування в автоматизованих системах обробки даних, вимагання (здирство), відмивання коштів.

Довідка.

Що таке даркнет і як у нього потрапити?

Даркнет від англійської DarkNet, або «Темна мережа» – це прихований сегмент Інтернету, який призначений для анонімного спілкування, торгівлі та обміну файлами. «Прихований» означає, що сторінки в ньому не можна знайти у звичних нам пошукових системах, ні відвідати за посиланням. Для цього знадобиться спеціальне програмне забезпечення.

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