Об этом сообщает «Укрзализныця».

Отмечается, что эта атака была очень системная, нетривиальная и многоуровневая, поэтому перед полным восстановлением специалисты должны тщательно протестировать сервисы на возможные уязвимости.

“Ключевое врагу не удалось: движение поездов стабильно, они курсируют четко, без задержек, и все операционные процессы движения налажены в резервном формате. Железная дорога продолжает движение, несмотря на физические атаки по инфраструктуре, не остановить ее и самыми подлыми кибератаками”, — сообщили в пресс-службе перевозчика.

Как приобрести билеты

Онлайн-продажи билетов стали недоступными 23 марта, и сегодня, 24 марта, «Укрзализныця» открыла продажу билетов через кассы вокзалов.

На 24 и 25 марта активирована продажа международных билетов в кассах (обычно- только онлайн)

“В крайнем случае, если вы не успеваете приобрести билет через кассу, направляйтесь непосредственно к поезду. Наши поездные бригады проинформированы, как оформлять ваш проезд на месте (извиняемся заранее, могут не быть в наличии места всех классов, но стремимся довезти всех)”, — отметили в «Укрзализныци».

Как вернуть билеты?

Всем, кто хочет вернуть свой билет на поезд отправлением 24 марта, можно сделать это онлайн. Достаточно по крайней мере за час до отправки вашего рейса прислать на [email protected] скан-копию или четкое фото вашего билета и контактный номер телефона.

«Мы обработаем заявку на возврат в течение 3 суток с момента восстановления работы систем», — говорится в сообщении.

Тех, кто планирует поездки позже 25 марта, в “Укрзализныце” просят не штурмовать кассы сегодня. И обещают проинформировать пассажиров сразу после восстановления онлайн-сервисов.

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