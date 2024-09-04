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Українська фехтувальниця Ольга Харлан святкує день народження

Українська фехтувальниця Ольга Харлан святкує день народження

4 вересня зіркова українська фехтувальниця Ольга Харлан відзначає 34-річчя. П’ять завойованих медалей на Олімпійських іграх зробили її найтитулованішою спортсменкою в історії українського спорту.

Олімпійські медалі Ольги Харлан

На Олімпіаді в Парижі 29 липня 2024 року фехтувальниця з Миколаєва Ольга Харлан завоювала свою п’яту за кар’єру олімпійську медаль. У надскладному протистоянні з представницею Південної Кореї наша фехтувальниця зуміла переломити хід поєдинку і здобула «бронзу» – першу медаль України в цих іграх.

Для Ольги Харлан Олімпійські ігри в Парижі стали вже п’ятими в кар’єрі.

Ще одну олімпійську нагороду Ольга виграла у складі збірної: Українські фехтувальники виграли перше «золото» на Олімпіаді-2024

Дебютувала вона ще на Іграх-2008 у Пекіні в 17-річному віці, і саме там завоювала свою єдину на сьогодні золоту олімпійську медаль. Сталося це в командному шабельному турнірі, у фінальному матчі якого проти збірної Китаю саме юна Харлан зробила дуже важливий внесок у перемогу своєї команди, в одному з поєдинків завдавши суперниці вісім ударів поспіль.

Після цього в неї були дві олімпійські бронзи особистих змагань у Лондоні-2012 та Ріо-де-Жанейро-2016 (на Іграх у Бразилії – разом зі сріблом командного турніру), і лише з Ігор-2020 у Токіо Харлан повернулася без медалі.

Інші завоювання спортсменки

Першу медаль на дорослому чемпіонаті Європи виграла у віці 14 років у Залаегерсезі – бронзу в командній першості, наступного року стала віце-чемпіонкою Європи в особистій першості.

У 2011 році на літній Універсіаді в китайському Шеньчжені Ольга Харлан виграла золоту медаль в особистій першості.

20 лютого 2016 року завоювала золото на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях у Бельгії, у вирішальній сутичці перемогла росіянку Яну Єгорян з рахунком 15:10.

10 грудня 2018 року Ольга виграла загальний залік Кубка світу з фехтування на шаблях 2017-2018 років.

15 грудня 2019 року перемогла на етапі Кубка світу з фехтування у США.

На чемпіонаті світу з фехтування 2019 року в Будапешті, Угорщина, Харлан виграла у росіянки Софії Великої у фіналі змагань з фехтування серед жінок. Це був шостий титул чемпіона світу для Харлан.

На чемпіонаті Європи з фехтування 2019 року в Дюссельдорфі, Німеччина, Харлан виграла золоту індивідуальну медаль.

У 2020-21 роках вона вп’яте за свою кар’єру посіла перше місце у світі з жіночої шаблі.

На чемпіонаті Європи з фехтування 2022 року в Анталії (Туреччина) Харлан завоював командну бронзову медаль.

Спортсменка відмовилася потиснути руку росіянці

На чемпіонаті світу-2023 у Мілані Ольгу Харлан дискваліфікували через відмову потиснути руку росіянці Ганні Смирновій.

Ольга Харлан здобула перемогу над атлеткою з Росії Анною Смирновою, поєдинок завершився з рахунком 15:7 на користь українки. Після поєдинку вона відмовилася від традиційного ритуалу – рукостискання. Натомість поспілкувалася із суперницею та залишила майданчик.

Однак «нейтральна» спортсменка залишилася і вимагала дискваліфікувати Харлан. Судді її протест відхилили, проте організатори змагань ухвалили рішення дискваліфікувати Харлан за неповагу до опонентки з рф.

 

 

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