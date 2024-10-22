Авиакомпания «Новой почты» получила разрешение на полеты: в Украине возобновят авиасообщение?

Как говорится в приказе Государственной авиационной службы Украины №789 от 21 октября 2024 года, такие права компании предоставлены с определением срока действия с 1 ноября текущего года на неограниченный срок.

Сообщается, что управлению авиационных перевозок поручено обеспечить направление ООО «Супернова ейрлайнз» сообщения о принятом решении о выдаче прав на эксплуатацию воздушных линий и оформлении соответствующих документов о правах на эксплуатацию воздушных линий.

В Министерство иностранных дел Украины направлена соответствующая информация для оформления назначений.

Что говорят в «Новой почте»

В свою очередь в пресс-службе «Новой Почты» уточнили по поводу «разрешения выполнять рейсы во Львов и Киев».

Как отметили в компании, речь идет «только о выдаче разрешения на чартерные рейсы внутри ЕС». Небо над Украиной закрыто, поэтому ни о каких полетах в нашем воздушном пространстве речь не идет.

Откроют ли небо над Украиной?

Ситуацию с получением компанией «Супернова ейрлайнз» лицензии на выполнение регулярных международных авиаперевозок по маршрутам Львов – Прага и Киев – Прага прокомментировал заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко.

Он отметил, что некоторые СМИ и Телеграм-каналы поняли эту новость «по-своему» и начали заявлять о «частичном открытии неба». Но это не так.

Ткаченко напомнил, что в соответствии с определением, предоставляемым Воздушным кодексом Украины, авиаперевозчик, предоставляющий услуги по перевозке пассажиров, груза, почты воздушным транспортом, должен получить соответствующий сертификат и лицензию на осуществление указанной деятельности.

Напомним, ранее В Украине обновили перечень запрещенных предметов для пересылки по почте

«Предоставленное право не является фактическим разрешением на выполнение полетов, а только коммерческой возможностью перевозки загрузки по указанным маршрутам. В настоящее время компания получила Сертификат эксплуатанта, Лицензию на перевозку грузов, то есть завершила цикл формирования как авиакомпания.

Мы все понимаем, что ситуация с безопасностью не позволяет совершать полеты гражданской авиации. Небо над Украиной все еще, к сожалению, закрыто», – написал у себя в Teлеграм замминистра.

Напомним, что с началом полномасштабной войны с россией авиасообщение над территорией Украины было закрыто.

«Супернова ейрлайнз» – это недавно созданная дочерняя компания группы компаний NOVA, которая стремится обеспечить быструю доставку почты, электронной коммерции и грузов по магистральным маршрутам в и из Украины.

Авиакомпания получила украинский сертификат эксплуатанта 6 января 2023 года, что дает ей возможность начать грузовые авиарейсы.