Новости Одессы и Одесской области

Американский профессор и его коллеги собрали средства для защиты неба над Украиной

Американский профессор и его коллеги собрали средства для защиты неба над Украиной

Известный американский историк, профессор Йельского университета, амбассадор фандрейзинговой платформы United24 Тимоти Снайдер вместе с четырьмя профессорами ведущих вузов мира собрал 950 тысяч долларов на систему обнаружения воздушных целей «Безопасное небо» для Одесской, Херсонской, Николаевской и Сумской областей Украины.

Как сообщается на странице United24 в Facebook, эти средства покрывают стоимость 2500 сенсоров, которые помогут защитить людей от дронов и ракет страны-агрессора.

«Но Тимоти не был бы собой, если бы не решил продолжать!», – добавили в United24.

Сейчас ученый собирает еще 950 тысяч долларов, которых хватит для создания безопасного неба над Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областями.

Статья по теме: Закрыть небо над Одесщиной: когда у нас появится больше средств ПВО

«Мне было очень приятно видеть, как быстро люди откликнулись на проект «Безопасное небо». Поддержка людей со всего мира спасла жизнь и подарила мир семьям, которые иначе могли бы пострадать. Сейчас, с началом зимы, я надеюсь, что мы сможем сделать то же еще в четырех областях Украины. Это время для щедрости, и все мы можем внести свой вклад»,

– сказал Тимоти Снайдер.

Залужный и Снайдер

Валерий Залужный и Тимоти Снайдер

«Безопасное небо» – инновационная украинская система сенсоров, способная выявлять воздушные цели и прогнозировать их маршрут. Она эффективно показала себя в тестовом режиме как против крылатых ракет, так и против беспилотников типа Shahed 136. Благодаря искусственному интеллекту система также предполагает, откуда могут возникнуть следующие угрозы.

В ходе испытаний в 11 регионах Украины она обнаружила 100% воздушных угроз без ошибки. Для эффективной защиты страны требуется 12500 сенсоров.

Присоединиться к сбору средств можно на сайте United24.

United24 – это глобальная инициатива в поддержку Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российского вторжения в Украину.

Тимоти Снайдер специализируется на истории Восточной Европы и, в частности, Украины, Белоруссии, Литвы, Польши и России нового времени. Пишет о проблемах национализма, тоталитаризма и Холокоста.

Читайте также: Одесские «монстры» начали покупать оружие для фронта: помочь может каждый

Фото: ukrainianworldcongress.org и со страницы Тимоти Снайдера в X

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить