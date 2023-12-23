Американский профессор и его коллеги собрали средства для защиты неба над Украиной

Как сообщается на странице United24 в Facebook, эти средства покрывают стоимость 2500 сенсоров, которые помогут защитить людей от дронов и ракет страны-агрессора.

«Но Тимоти не был бы собой, если бы не решил продолжать!», – добавили в United24.

Сейчас ученый собирает еще 950 тысяч долларов, которых хватит для создания безопасного неба над Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областями.

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«Мне было очень приятно видеть, как быстро люди откликнулись на проект «Безопасное небо». Поддержка людей со всего мира спасла жизнь и подарила мир семьям, которые иначе могли бы пострадать. Сейчас, с началом зимы, я надеюсь, что мы сможем сделать то же еще в четырех областях Украины. Это время для щедрости, и все мы можем внести свой вклад»,

– сказал Тимоти Снайдер.

«Безопасное небо» – инновационная украинская система сенсоров, способная выявлять воздушные цели и прогнозировать их маршрут. Она эффективно показала себя в тестовом режиме как против крылатых ракет, так и против беспилотников типа Shahed 136. Благодаря искусственному интеллекту система также предполагает, откуда могут возникнуть следующие угрозы.

В ходе испытаний в 11 регионах Украины она обнаружила 100% воздушных угроз без ошибки. Для эффективной защиты страны требуется 12500 сенсоров.

Присоединиться к сбору средств можно на сайте United24.

United24 – это глобальная инициатива в поддержку Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российского вторжения в Украину.

Тимоти Снайдер специализируется на истории Восточной Европы и, в частности, Украины, Белоруссии, Литвы, Польши и России нового времени. Пишет о проблемах национализма, тоталитаризма и Холокоста.

Фото: ukrainianworldcongress.org и со страницы Тимоти Снайдера в X