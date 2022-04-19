Одесситы выстроились в очередь за марками с русским военным кораблем – фотофакт

Сегодня, во вторник, 19 апреля 2022 года, на одесском Главпочтамте, что на улице Садовой, наблюдается небывалый ажиотаж: ведь сегодня поступила в продажу очередная партия мегапопулярной сейчас почтовой марки «Русский военный корабль, иди на …й».

На Главпочтамте побывала и корреспондент «Одесской жизни» и запечатлела, в какую очередь выстроились одесситы, чтобы приобрести эти марки:

Скопление народа можно наблюдать даже в фойе перед главным залом Главпочтамта:

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее марку с русским кораблем одесситы раскупили за день. Тогда же на Главпочтамте пообещали, что новая партия марок поступит в продажу приблизительно 19-20 апреля.

В то же время киевский предприниматель Роман Грабежов шутя предположил, на что «Укрпочта» потратит вырученные за марки деньги:

Напомним, конкурс на дизайн новой марки «Укрпочта» объявила 1 марта 2022 года. В нем приняли участие около 500 художников. В итоге победителем стал эскиз украинского художника Бориса Гроха.

На марке изображен ракетный крейсер российских оккупационный войск «Москва» и украинский пограничник с острова Змеиный. Наш воин демонстрирует российским оккупантам средний палец. Название марки – это слова пограничника, доступным для нацистов языком указавшего тем, куда им следует направляться. Так он ответил на предложение оккупантов сдаться.

Интересно, что слова нашего защитника оказались пророческими. 14 апреля вражеский крейсер был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами, в результате чего затонул.

Это событие вызвало просто ажиотажный спрос на и без того популярную марку.

Отметим, что с сегодняшнего дня «Укрпочта» была вынуждена ввести ограничения: не более пяти листов (в одном листе 6 марок) совокупно обоих номиналов на одного клиента. При этом в интернет-магазине можно приобрести не более трех листов марок на один заказ.

При этом номинал марки – 23 гривни по Украине и 45 гривень для отправки за границу – остается неизменным.