Новости Одессы и Одесской области

Снова на всех не хватило: в Одессе погасили очередную марку

Снова на всех не хватило: в Одессе погасили очередную марку

10 июня на Главном одесском почтамте снова множество людей собралось с одной целью – стать обладателями новой марки «Ассоль уже не та».

На этот раз это сугубо местный продукт. Автором марки стал одесский художник карикатурист Виктор Джевага.

гашение марки Ассоль...

Автор марки художник карикатурист Виктор Джевага

Он сделал серию рисунков для конкурса военных карикатур «Русский военный корабль иди…». Выставка этих рисунков недавно состоялась Всемирный клуб одесситов. Жюри конкурса выбрало именно этот сюжет для издания марки, которая должна стать филателистической ценностью. А сегодня наконец-то эта марка была официально выпущена в свет.

гашение марки Ассоль...

Выпуск марки стал возможным благодаря усилиям одесситов и николаевцев. Именно это создало уникальную ситуацию – в гашении впервые приняли участие две дирекции Укрпочты – Одесская и Николаевская. Интерес к новинке снова превзошел все ожидания. Люди штурмовали продавцов, но, конечно, на всех не хватило. Но в дирекции Укрпочты пообещали напечатать еще одну партию экземпляров, которые вскоре должны появиться в свободной продаже.

гашение марки Ассоль...
гашение марки Ассоль...
гашение марки Ассоль...
гашение марки Ассоль...

Напомним, что марка появилась благодаря ротари-клубам Одессы и Николаева, Всемирному клубу одесситов, Клубу одесских карикатуристов, Национальной туристической организации Украины (Ассоциации лидеров туризма Николаевской области) и ОО «Одесса ВАУ».

гашение марки Ассоль...
E1A934F4-1BBF-407E-8F0E-7A1FB415F28C
гашение марки Ассоль...

Фото Юлии Сущенко

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить