Снова на всех не хватило: в Одессе погасили очередную марку

10 июня на Главном одесском почтамте снова множество людей собралось с одной целью – стать обладателями новой марки «Ассоль уже не та».

На этот раз это сугубо местный продукт. Автором марки стал одесский художник карикатурист Виктор Джевага.

Он сделал серию рисунков для конкурса военных карикатур «Русский военный корабль иди…». Выставка этих рисунков недавно состоялась Всемирный клуб одесситов. Жюри конкурса выбрало именно этот сюжет для издания марки, которая должна стать филателистической ценностью. А сегодня наконец-то эта марка была официально выпущена в свет.

Выпуск марки стал возможным благодаря усилиям одесситов и николаевцев. Именно это создало уникальную ситуацию – в гашении впервые приняли участие две дирекции Укрпочты – Одесская и Николаевская. Интерес к новинке снова превзошел все ожидания. Люди штурмовали продавцов, но, конечно, на всех не хватило. Но в дирекции Укрпочты пообещали напечатать еще одну партию экземпляров, которые вскоре должны появиться в свободной продаже.

Напомним, что марка появилась благодаря ротари-клубам Одессы и Николаева, Всемирному клубу одесситов, Клубу одесских карикатуристов, Национальной туристической организации Украины (Ассоциации лидеров туризма Николаевской области) и ОО «Одесса ВАУ».

Фото Юлии Сущенко