Карикатура одесского художника стала основой новой хитовой марки

Интересно, что идею этой работы Виктор задумал недели за две то того, как две украинские ракеты «Нептун» отправили на черноморское дно крейсер «Москва».

— Первая мысль о теме картины у меня возникла через несколько часов после начала российской агрессии,- рассказывает Виктор.- Я никак не мог предположить, что Россия нападает на Украины. Никто этого не ожидал. Так у меня и появился в сознании образ известной гриновской Ассоль, ожидающей своего принца под красными парусами, но уже в условиях российского нападения. Эта прекрасная девушка с джевелином на плече воплотила для меня образ всего украинского народа, который героически встал на защиту своей свободы и независимости.

Эта картина впервые была представлена ротари-клубом «Одесса-Ришелье» во Всемирном клубе одесситов на выставке всех 230 карикатур, созданных 42 художниками из 12 стран мира. Но из всех этих работ известный общественный деятель из Николаева, вице-президент Национальной туристической организации Украины UNTOU Татьяна Чичкалюк выделила именно «Ассоль».

Имея эффективный опыт сотрудничества с украинскими почтовиками, она предложила изготовить марку, конверт, карманные календарики на этот сюжет. Проект был принят с большим воодушевлением и уже через несколько дней ограничений тираж марок, конвертов, календарей «Ассоль уже не та» появились на выставках и презентациях.

Первое гашение конвертов и марок состоялось в Николаеве в ходе выставки карикатур «Русский военный корабль, иди нах*й» при участии мэра Александра Сенкевича, автора проекта «Ассоль уже не та» Татьяны Чичкалюк, руководителя гуманитарного хаба Центра поддержки бизнеса Артема Ващиленко, депутата областного совета Надежды Ивановой, директора Николаевского отделения Укрпочти Егора Косорукова. Образ героической Ассоль появился и на сувенирных майках, спрос на которых растет с каждым днем.

Интересно, что на самом календаре кроме дней, недель и месяцев напечатаны даты трех праздников: «28 июня — День Конституции Украины и 24 августа – День независимости Украины и 14 октября- День защитников и защитниц Украины». Сюрпризом стала четвертая строчка, на которой обозначен прочерк и три таких значащих слова: «День Победы Украины!» и чуть ниже: праздник, который мы все ожидаем. А вот дату этого великого исторического события в жизни нашей страны, да и всего мира мы проставим самостоятельно. И как бы хотелось, чтобы она наступила как можно быстрее!

Александр ФЕДОРОВ, председатель оргкомитета конкурса «Русский военный корабль иди нах*й»

На заглавном фото: картина Виктора Джеваги «Ассоль уже не та»