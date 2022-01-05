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В каких случаях нужно регистрировать SIM-карту по паспорту?

В каких случаях нужно регистрировать SIM-карту по паспорту?

1 января вступил в силу закон об электронных коммуникациях. Рынок украинской связи собираются объединить с внутренним рынком Евросоюза. Для этого законодательство приводят в соответствие с европейским. Среди прочего, для абонентов предусмотрены нормы о предоставлении персональных данных операторам связи.

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Давайте разберемся, в каких случаях понадобится паспорт при оформлении сим-карты.

Можно ли будет купить сим-карту без паспорта?

Можно. В законе сказано, что пользователи имеют право получать услуги связи обезличенно. Это значит, что предъявлять паспорт или указывать свои личные данные для пользования сим-картой не нужно. «Симку» можно будет купить, как и раньше, в салоне связи, на кассе в супермаркете или прямо на улице.

По словам одного из авторов закона об электронных коммуникациях, депутата Александра Федиенко, на данный момент в Украине нет ни одного законопроекта, который предусматривал бы обязательную регистрацию сим-карт по паспортам. Пользователи могут сами выбирать, идентифицировать свою личность или нет. Это добровольная процедура.

В каких случаях нужно регистрировать SIM-карту по паспорту?Понадобится ли паспорт, чтобы восстановить утерянную сим-карту?

Да, понадобится. Эта норма закреплена в законе об электронных коммуникациях. Восстановление услуг для обезличенных (анонимных) абонентов будет только после предоставления персональных данных.

В принципе, так было и раньше. Операторы по негласному порядку просили у человека документ, чтобы восстановить утерянную или вышедшую из строя сим-карту. Они страховались от действий злоумышленников, которые могли завладеть чужой «симкой».

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В наступившем году закон сделал эту норму официальной. Если вы не хотите предоставлять свои персональные данные, то лучше не терять свою сим-карту. Оператор теперь имеет полное право отказать в обслуживании на этом основании.

Зачем вообще привязывать сим-карту к паспорту?

Можно ли будет купить сим-карту без паспорта?

Власти хотят найти механизм, чтобы абоненты получали государственные цифровые и финансовые услуги по идентификатору, пояснил депутат Александр Федиенко. Но для этого нужно будет перевести номер либо на контракт, либо зарегистрировать у оператора. Если же человек не хочет использовать свой номер для таких цифровых услуг, он может быть обезличенным (анонимным). Пока подобных законопроектов еще нет, депутаты только обсуждают эти инициативы.

В Верховной Раде сейчас работают над поправками в закон об электронных коммуникациях. Законодатели предлагают внести смартфоны в единую базу по IMEI-коду. Если поправки примут, то начиная с 2025 года, все смартфоны, которые ввезли в Украину нелегально, получат статус запрещенных.

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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