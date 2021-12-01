Без штампов и бумажных справок: что нужно знать об электронной прописке?

Верховная Рада окончательно приняла закон об изменении места регистрации онлайн. Документ фактически отменил классическое понятие прописки со штампом в паспорте или бумажным приложением к ID-карте и заменил ее цифровым аналогом. Как это будет работать, рассказали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Как получить прописку онлайн?

По данным Минцифры, регистрация места жительства — самая популярная государственная услуга в Украине. Но не самая простая. Для ее оформления нужно лично обратиться в центр предоставления административных услуг и военкомат, собрать ряд бумажных справок, ждать несколько недель. Принятый закон позволит перевести процедуру смены места регистрации в онлайн. Это можно сделать в приложении или на портале «Дия».

Прописаться в собственной квартире можно будет автоматически. Для этого нужно будет авторизоваться в «Дии», которая подтянет данные о недвижимости, выбрать услугу «Изменение места жительства» и заверить действие электронной подписью. Чтобы прописаться в чужом жилье, потребуется согласие владельца и его подтверждение электронной подписью. Для получения услуги нужно будет заполнить электронное заявление, предоставить договор аренды, оплатить 55 гривен административного сбора и прикрепить квитанцию.

Чиновники обещают, что оформление электронной услуги будет занимать не более 15 минут, ее рассмотрение — не более суток. Информация о новом месте жительства должна подтягиваться в реестр автоматически, а предыдущая запись — аннулироваться. Есть свои плюсы электронной прописки и для мужчин.

— После смены прописки мужчинам призывного возраста, военнообязанным и резервистам не нужно идти в военкомат по старому адресу, чтобы там сняться с учета. Их данные в военкомат по новому месту жительства внесут автоматически, — уверяет министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В команде «Дии» отмечают, что место регистрации никак не будет влиять на право собственности на жилье, а только будет сообщать государству о фактическом адресе проживания. Благодаря электронной услуге также станет проще «снять» прописку. Это сможет самостоятельно сделать собственник жилья, раньше такой возможности не было.

Ранее мы рассказывали о том, что электронный паспорт в приложении «Дія» стал официальным документом.

Где и когда ждать услугу?

Принятый закон не только упрощает процесс смены прописки, но и делает ее декларативной. Место регистрации станет неважным для получения большинства государственных услуг. Оформить пособие на ребенка, пенсию или медицинскую помощь станет возможным без привязки к месту прописки.

Теперь закон разрешил общинам вести собственные электронные реестры, которые будут синхронизироваться между собой и демографическим реестром. Работа по подготовке этих изменений заняла около девяти месяцев.

— Мы получили данные из реестров всех 1438 общин, провели верификацию этих данных с архивом паспортов-книжек и демографическим реестром — это позволяет отображать актуальную прописку и автоматически изменять ее. Организовали процесс наполнения реестра военнообязанных. Наладили взаимодействие с реестром прав Минюста для автоматического определения собственников имущества, — пояснил замминистра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

Закон вступит в силу с 1 декабря, и услуга заработает по всей стране. При этом смена места регистрации и дальше будет доступна в бумажном виде в ЦПАУ и исполнительных органах городских и сельских советов.

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