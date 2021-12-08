Экономический паспорт украинца: для чего он нужен и кто получит?
Андрей ГОРИН • Приблизительное время чтения: 5 минут
Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение законопроект об экономическом паспорте. В пояснительной записке сказано, что государство хочет повысить уровень жизни будущих поколений и остановить отток украинцев за границу.
Что такое экономический паспорт?
Это система для накопления и выплаты денег, которые поступают в бюджет за пользование украинскими недрами. Плата за добычу полезных ископаемых будет попадать на счета украинцев. Подобная система работает в Норвегии, Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте. Население этих стран получает доход от продажи нефти и добычи полезных ископаемых. В Украине для этой цели хотят создать Фонд будущих поколений.
В проекте закона говорится, что бизнес сопротивляется попыткам государства повысить плату за пользование недрами. Главным аргументом становится то, что компании не до конца понимают, как именно используются их налоги. Экономический паспорт должен дать бизнесу уверенность, что деньги пойдут на конкретную цель, считают авторы законопроекта.
Кто получит экономический паспорт?
Участниками Фонда будущих поколений станут все украинские дети, которые родились после 1 января 2019 года. Государственные взносы будут ежегодно поступать на индивидуальный счет каждого участника.
Фонд будущих поколений создаст правительство, а средства будут храниться в государственном банке. Чтобы деньги не съела инфляция, их намерены инвестировать в разные сферы экономики. Вся прибыль от этих инвестиций будет перечисляться на счета участников Фонда.
Сколько денег будет перечислять государство в Фонд будущих поколений?
Размер ежегодного взноса на одного участника Фонда составит две минимальных зарплаты. Из-за того, что минималка меняется несколько раз в год, сумму взноса рассчитывают по состоянию на 1 января.
Рассмотрим на примере прошлого года. В 2020 году в Украине родилось 293,5 тысячи детей, а минимальная зарплата на 1 января была 4723 гривны. Это значит, что Фонд будущих поколений получит 2,8 млрд гривен. Прибавим к этой цифре еще 2,9 млрд гривен — это взносы для рожденных в 2019 году — и получим итоговую сумму в 5,7 млрд гривен.
Взносы государства в Фонд будущих поколений будут увеличиваться с каждым годом, в зависимости от числа новорожденных. Стоит отметить, что рождаемость в Украине с каждым годом падает. В 2010 году было почти полмиллиона новорожденных, а к 2020 году цифра не дотягивает до 300 тысяч.
Когда дети смогут получить свои деньги?
Государство намерено перечислять взносы вплоть до достижения украинцем 18 лет. После этого выплаты прекращаются и можно будет воспользоваться деньгами. За эти годы может набежать сумма в размере 10 тысяч долларов.
Для получения денег нужно соответствовать двум критериям:
1. Быть гражданином Украины
2. Беспрерывно проживать в Украине на протяжении последних пяти лет
Деньги из Фонда можно получить и раньше, если появятся тяжелые проблемы со здоровьем:
• онкология
• инфаркт миокарда
• инсульт
• необходимость коронарного шунтирования
• почечная недостаточность
• трансплантация органов
• другие заболевания, которые определены врачебной комиссией
В случае смерти ребенка, деньги получат наследники. Фонд выплатит их на банковский счет. Сумма будет составлять все средства на день смерти. Наследники обязаны предоставить документ о праве на наследство.
Деньгами можно будет распоряжаться как угодно или есть ограничения?
Выплаты из системы экономического паспорта разрешены только на определенные цели:
1. На получение образования в Украине
2. На покупку собственного жилья в Украине
3. На лечение тяжелых заболеваний
4. На свою будущую пенсию — перевод средств в частный пенсионный фонд
Деньги перечисляют по безналу в течение 5 дней с момента обращения. Для их получения, участник Фонда или его законный представитель должны подать документы, которые подтверждают выбранную цель расходов. Без документов в выплате могут отказать.