Экономический паспорт украинца: для чего он нужен и кто получит?

Размер ежегодного взноса на одного участника Фонда составит две минимальных зарплаты. Из-за того, что минималка меняется несколько раз в год, сумму взноса рассчитывают по состоянию на 1 января.



Рассмотрим на примере прошлого года. В 2020 году в Украине родилось 293,5 тысячи детей, а минимальная зарплата на 1 января была 4723 гривны. Это значит, что Фонд будущих поколений получит 2,8 млрд гривен. Прибавим к этой цифре еще 2,9 млрд гривен — это взносы для рожденных в 2019 году — и получим итоговую сумму в 5,7 млрд гривен.



Взносы государства в Фонд будущих поколений будут увеличиваться с каждым годом, в зависимости от числа новорожденных. Стоит отметить, что рождаемость в Украине с каждым годом падает. В 2010 году было почти полмиллиона новорожденных, а к 2020 году цифра не дотягивает до 300 тысяч.