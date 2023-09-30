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Українців ставатиме все менше: озвучено сумний прогноз

Українців ставатиме все менше: озвучено сумний прогноз

За перші 6 місяців поточного року народжуваність в Україні скоротилася на 28% порівняно з довоєнним 2021-м, а це найнижчий показник за всі роки незалежності країни.

Як пише американське видання The Wall Street Journal, рівень народжуваності в Україні i раніше був одним із найнижчих у Європі, але з початком воєнних дій ситуація погіршилася. До того ж, українські демографи прогнозують подальший спад народжуваності, який може зробити Україну країною із найнижчим показником народжуваності у світі.

За перші півроку 2023 року в Україні народилося менше 97 тисяч дітей. А загалом, згідно з наданими даними, народжуваність у країні зменшується приблизно на 7% щороку в останнє десятиліття. У поєднанні з міграцією та воєнними діями, при яких гинуть переважно молоді чоловіки, це може призвести до того, що населення України стане одним із найстаріших у Європі.

За песимістичними прогнозами спеціаліста Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександра Гладуна, населення України скоротиться з 43 мільйонів у 2021 році до 30 мільйонів упродовж наступних двадцяти років.

Вже в 2014 році в Україні було відзначено антипік народжуваності, який експерти пов’язують з анексією Криму. У цей час народилося на 12% менше дітей.

На початку 2022 року коефіцієнт народжуваності в Україні знизився до 1,2, тоді як мінімальний показник для підтримки чисельності населення становить 2,1 дитини на одну жінку.

Війна зробила ще більший негативний вплив на народжуваність в Україні: у цей час країну залишили мільйони біженців, переважно жінок і дітей, а багато пар, які не були розлучені, відклали планування народження дітей з міркувань безпеки чи економічних причин.

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Джерело: lifedon.com.ua, фото zn.ua

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