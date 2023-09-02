Новости Одессы и Одесской области

Одессит или одесситка: кто первым появился на свет в День города (фото, видео)

Одессит или одесситка: кто первым появился на свет в День города (фото, видео)

Первым ребенком, родившимся в Одессе в День города в этом году, стала девочка. Маленькая одесситка Даша увидела свет 2 сентября в 00 часов 03 минуты в роддоме №7. Вес девочки – 2910 граммов, рост – 50 см.

Даша стала первым ребенком в семье одесситки Ольги, сообщает пресс-служба горсовета.

Первая одесситка, рожденная в День города в 2023 году

Уже по сложившейся традиции новоиспеченную маму первого рожденного в День города малыша поздравил городской голова Геннадий Труханов. Он вручил одесситке денежный сертификат на приобретение детской коляски и других нужных для младенца товаров, а также поздравил других мам, родивших малышей в День города и накануне.

Труханов посетил роддом в День города

«Я восхищаюсь смелостью одесситок, которые, несмотря на войну, дают жизнь маленьким украинцам. Я благодарен нашим военным, которые делают все, чтобы наши дети жили на свободной земле в независимой и суверенной Украине. Так что жизнь продолжается, и жизнь обязательно победит», – сказал мэр Одессы.

Новорожденные одесситы, день города в 2023

Всего за 8 месяцев 2023 года в городских роддомах Одессы принято 4235 родов, в том числе 609 родов – у женщин-переселенок. На свет появилось 4282 ребенка.

Для помощи женщинам во время войны в роддоме №7 был открыт гинекологический кабинет безбарьерного доступа, где беременным и роженицам оказывают медицинскую помощь и психологическую поддержку.

Фото и видео Одесского горсовета

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить