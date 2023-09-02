Одессит или одесситка: кто первым появился на свет в День города (фото, видео)

Первым ребенком, родившимся в Одессе в День города в этом году, стала девочка. Маленькая одесситка Даша увидела свет 2 сентября в 00 часов 03 минуты в роддоме №7. Вес девочки – 2910 граммов, рост – 50 см.

Даша стала первым ребенком в семье одесситки Ольги, сообщает пресс-служба горсовета.

Уже по сложившейся традиции новоиспеченную маму первого рожденного в День города малыша поздравил городской голова Геннадий Труханов. Он вручил одесситке денежный сертификат на приобретение детской коляски и других нужных для младенца товаров, а также поздравил других мам, родивших малышей в День города и накануне.

«Я восхищаюсь смелостью одесситок, которые, несмотря на войну, дают жизнь маленьким украинцам. Я благодарен нашим военным, которые делают все, чтобы наши дети жили на свободной земле в независимой и суверенной Украине. Так что жизнь продолжается, и жизнь обязательно победит», – сказал мэр Одессы.

Всего за 8 месяцев 2023 года в городских роддомах Одессы принято 4235 родов, в том числе 609 родов – у женщин-переселенок. На свет появилось 4282 ребенка.

Для помощи женщинам во время войны в роддоме №7 был открыт гинекологический кабинет безбарьерного доступа, где беременным и роженицам оказывают медицинскую помощь и психологическую поддержку.

Фото и видео Одесского горсовета