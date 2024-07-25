Житель Одесской области попал в реанимацию из-за укуса паука

Об этом сообщает издание «Махала» со ссылкой на Болградскую больницу.

Заместитель генерального директора КНП «Болградская ЦРБ» Екатерина Николаева сообщила, что вчера, 24 июля, в медучреждение обратился первый человек за помощью из-за укуса паука. По словам пациента, это произошло во время проведения полевых работ. По детальному описанию пациента медики установили, что это каракурт.

«Сейчас состояние мужчины средней степени тяжести, он находится под наблюдением в реанимационном отделении, чтобы не пропустить никаких осложнений. О наличии сыворотки, то ее нет, как и по всей Украине. Как только где-то появится информация о ее появлении, мы сразу ее закупим, — рассказала медик.

Жителей области предупреждают: укус каракурта очень опасен, его яд оказывает токсическое действие на центральную и периферическую нервную систему, вызывает отравление всего организма и может привести к смерти. В случае укуса, необходимо сразу обращаться к врачу.

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Какой вид паука обитает в Одесской области

О том, что в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» резко возросло количество самок паука каракурта, сообщили сотрудники парка.

При обследовании территории парка ученые обнаружили в прибрежной полосе Малошаганского и Джантшейского лиманов на одном квадратном метре 2-3 самки «черной вдовы».

«Были годы и даже десятилетия, когда о каракурте ничего не было слышно, а после изменения условий снова «появлялся», поскольку численность его резко возрастала. Обычно это происходило тогда, когда жаркая и засушливая погода — именно такие условия наиболее благоприятны для этого вида», — говорят ученые.

В Украине распространен один вид каракурта, который обитает в том числе в Одесской области. Укус его в 50 раз ядовитее, чем укус тарантула и опасен для здоровья и даже жизни человека.

Эти пауки имеют 8 глаз, которые располагаются в 2 ряда. Ноги без толстых шипов, но с многочисленными щетинками. Брюшко часто округлое, даже шарообразное. Самка достигает 2 см, бархатно-черного цвета. Во время размножения у нее на брюшке появляются красные крапинки. Самцы меньше самок. После спаривания, если самец не успевает убежать, самка его съедает, за что и получила название «черная вдова».