fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Украинцам на время карантина повысили пособие по безработице

Речь идет о минимальном пособии. И его планируют поднять на период карантина – с 650 до 1000 гривен.

Такое решение приняло правление Фонда обязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Повышенные суммы пособий действуют с 12 марта 2020 года и будут выплачены в течение 30 календарных дней после окончания карантина, установленного постановлением Кабинета министров Украины. Минимальная сумма будет выплачиваться тем, кто имел в течение последнего года менее шести месяцев страхового стажа.

Для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 1630 до 1800 грн.

Для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 610 до 650 грн.

Читайте также: 

В базе более 3 тысяч вакансий: Одесский областной центр занятости готов помочь безработным в трудоустройстве

Фото:

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить