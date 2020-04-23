Украинцам на время карантина повысили пособие по безработице

Речь идет о минимальном пособии. И его планируют поднять на период карантина – с 650 до 1000 гривен.

Такое решение приняло правление Фонда обязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Повышенные суммы пособий действуют с 12 марта 2020 года и будут выплачены в течение 30 календарных дней после окончания карантина, установленного постановлением Кабинета министров Украины. Минимальная сумма будет выплачиваться тем, кто имел в течение последнего года менее шести месяцев страхового стажа.

Для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 1630 до 1800 грн.

Для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 610 до 650 грн.

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