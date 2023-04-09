Новости Одессы и Одесской области

Украина снова начала продавать электроэнергию за границу

Украина снова начала продавать электроэнергию за границу

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, разрешающий начать процесс возобновления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности. Об этом сообщает Минитерство энергетики нашей страны.

«Украинская энергосистема уже почти два месяца работает без ограничений потребителей, с запасом мощности. Этого результата мы добились благодаря титанической работе энергетиков, наших международных партнеров, которые помогали в восстановлении системы. Самая сложная зима пройдена. Следующий шаг – открытие экспорта электроэнергии, что позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс для необходимого восстановления уничтоженной и ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры»,

– отметил Герман Галущенко.

Разрешенная европейской сетью операторов системы передачи ENTSO-E мощность для экспорта составляет 400 МВт. Однако фактические объемы экспорта могут колебаться в зависимости от времени и конъюнктуры рынка. Глава Минэнерго подчеркнул, что обеспечение потребностей в электроэнергии для украинских потребителей – в приоритете.

«Обеспечение электроэнергией наших потребителей – это безусловный приоритет. Поэтому экспорт электроэнергии будет работать при условии обеспечения украинских потребителей электроэнергией и может быть прекращен в случае изменения ситуации»,

– заверил глава Минэнерго.

По словам министра, увеличение генерации и открытие экспорта – это ответ украинских энергетиков на российские обстрелы и попытки уничтожить энергосистему.

Напомним, Украина экспортировала электроэнергию в Молдову и страны ЕС с июня по 11 октября прошлого года. За этот период было реализовано 2,6 млрд киловатт/часов. Экспорт был прекращен из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов.

Учитывая, что на экспортеров были возложены специальные обязанности по обеспечению доступности электрической энергии для бытовых потребителей, из полученных экспортерами доходов в поддержку льготной цены для населения было уплачено 2,8 миллиарда гривен.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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