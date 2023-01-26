Турция даст Украине плавучие электростанции: разместят ли их в Одессе?

Компания Karpowership и АО «Энергетическая компания Украины» подписали Меморандум о поставках плавучих электростанций мощностью в 500 МВт.

Об этом сообщает телеграм-канал советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

Заявленной мощности должно хватить на то, чтобы обеспечить электричеством не менее миллиона украинских семей.

Что представляют собой плавучие электростанции

Энергетические корабли (Рowerships) – это специальные суда, на которых установлены генераторы, вырабатывающие электроэнергию. Их обычно размещают в акваториях портов.

Топливо на Powerships подается с корабля сопровождения. Энергокорабль может работать на трех видах топлива:

сжиженный газ;

мазут с низким содержанием серы;

биотопливо.

Корабельная электростанция соединяется с береговым оборудованием мощным силовым кабелем, откуда электричество направляется на стационарную электростанцию и уже оттуда энергия поступает в национальную сеть страны.

Где разместят плавучие электростанции

Скорее всего корабли-генераторы разместят в портах Молдовы и Румынии, и уже оттуда будут подавать энергию в Украину. Турция и Украина уже начали переговоры с властями этих стран.

Размещение судов за границей предпочтительное из-за соображений безопасности. Ведь вся территория Украины находится в зоне поражения российских ракет, а энергетические объекты – одна из самых лакомых целей рашистов.

Компания Karpowership владеет 36 плавучими электростанциями, их общая мощность составляет 6 гигаватт.

Примеры для сравнения: захваченная российскими агрессорами Запорожская АЭС показала рекордную мощность в 6,14 гигаватт.

В предыдущие зимы Одесская область потребляла 1 300-1 400 МВт в сутки, сейчас показатель упал до 800-900 МВт. Так что 500 МВт от Турции будут очень кстати.

Ранее «Одесская Жизнь» уже рассказывала, что турецкая компания Karpowership ведет переговоры об отправке в Украину трех судов-электростанций.

Напомним, что в Украине сейчас большой дефицит электроэнергии из-за ракетных ударов государства-террориста россия по нашим объектам энергетики.