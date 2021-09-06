Коронавирус 6 сентября: новых случаев в Одесской области все меньше, но так ли это на самом деле?

По состоянию на утро понедельника, 6 сентября 2021 года, в Одесской области официально подтверждено всего 63 новых случая коронавируса (COVID-19) притом, что днем ранее их было 90, а на утро субботы, 4 сентября – 208.

По данным Министерства охраны здоровья Украины, всего на сегодняшний день в регионе 145 353 больных. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 2 человека (всего с начала пандемии таковых 3089), выздоровели 145 больных (всего 139 304).

В целом в Украине на утро 6 сентября лабораторно подтвердили 773 новых случая COVID-19 против 1379 сутками ранее. Всего в стране на сегодня 2 298 307 зараженных. За сутки умерли 18, а выздоровели 457 украинцев.

Как сообщалось ранее, на утро воскресенья, 5 сентября, в Одесской области выявили 90 новых случаев коронавируса.

Между тем, стоит отметить, что на утро воскресенья и понедельника официальная статистика традиционно как правило сообщает намного меньшие цифры заболеваемости, чем в другие дни. Это объясняется тем, что в выходные дни обычно проводится меньше тестов на COVID-19, и таким образом создается иллюзия, что заболело меньше людей. Однако в последующие дни цифры подскакивают в два раза.

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