Какова ситуация на фронте и потерях врага на утро 640-го дня войны

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. Всего враг нанес 7 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 6 ударных беспилотников (БпЛА) типа «Shahed-136/131». Все вражеские дроны уничтожены. Эти сутки оккупанты нанесли очередные авиационные удары по Украине, продолжается атака ударных «шахедов». Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под вражеские авиационные удары попали: Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Клещеевка, Заря, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области; Змиевка, Новоберислав, Николаевка, Ольговка, Львов Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с тем чтобы не допустить переброску наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено 15 атак.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, но безуспешно.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области. Здесь украинские защитники отразили 30 атак.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 10 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении враг 7 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Роботиного и Новопокровки Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства и логистический центр противника.

Кроме того, за сутки Силы обороны ликвидировали 860 оккупантов, 6 танков, 7 бронемашин, 18 артсистем, 8 беспилотников, 31 единицу авто и спецтехники.