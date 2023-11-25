Україна пережила наймасштабнішу атаку дронами з початку війни – який її підсумок

За даними Повітряних сил, всього було зафіксовано пуски близько 75 «шахедів» з двох напрямків – Приморсько-Ахтарська та району Курської області рф. Основним напрямком удару став Київ.

Водночас протиповітряна оборона працювала щонайменше у шести областях – Київській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Кіровоградській.

Зазначимо, що в Одесі та Одеській області ця ніч пройшла спокійно та без сигналів повітряної тривоги та обстрілів.

До відображення повітряної атаки було залучено зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Внаслідок протиповітряного бою цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 74 ударні БgЛА. Переважна більшість «шахедів» було збито на Київщині.

А на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

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Фото: Оboz.ua