Вакцинация от COVID-19 в Украине начнется сразу с нескольких этапов

В феврале Украина ожидает получения 117 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer в рамках инициативы COVAX.

Об этом рассказал сегодня, 8 февраля, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

«В феврале ожидается вакцина за средства госбюджета, и это позволит нам получить большое количество и начать параллельно несколько этапов, прописанных в дорожной карте», – заявил Ляшко.

По его словам, помимо вакцины BioNTech/Pfizer, также ожидается поставка в рамках COVAX вакцины AstraZeneca от 2,2 млн до 3,7 млн доз до конца весны.

Также он отметил, что до 14 февраля Украина должна предоставить COVAX информацию о дополнительной потребности вакцины Pfizer.

Сейчас для вакцинации подготовлено 500 мобильных бригад и 4250 пунктов прививки. Они способны проводить 5 млн прививок в месяц. Перед началом вакцинации специалисты пройдут подготовку.

Напомним, в Украине разработали четкий план вакцинации от CОVID-19. Начать вакцинацию в регионах планируют после 15 февраля.

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Инфографика: Кабмин Украины