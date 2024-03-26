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Украина-Исландия: результат решающей игры за участие в Чемпионате Европы

Украина-Исландия: результат решающей игры за участие в Чемпионате Европы

26 марта 2024 года сборная Украины по футболу сумела обыграть команду Исландии и выйти в плей-офф европейского первенства.

Украинцы переиграли соперников со счетом 2:1. Причем, как и в предыдущей игре с Боснией и Герцеговиной, наша команда пропустила гол первой и в дальнейшем необходимо было отыгрываться. 

Победа над исландцами позволила сборной Украины выйти в плей-офф Чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет летом этого года в Германии. Игры будут проходить с 14 июня по 14 июля.

игрок бьет по мячу

Украина владела инициативой всю игру, но пропустила гол первой. Исландец Гудмундссон забил первый гол на тридцатой минуте матча.

Уже через девять минут Роман Яремчук забил отправил мяч в ворота сборной Исландии, но гол не засчитали из-за положения вне игры.

А вот удар Виктора Циганкова на 53-й минуте стал уже чистым голом. Счет сравнялся. Украинцы вздохнули легче.

После этого украинцы полчаса безрезультатно атаковали соперников, но в итоге дожали. На 84 минуте победный мяч забил Михаил Мудрик. 

Победный состав сборной Украины

Главный тренер: Сергей Ребров

Стартовый состав сборной Украины: 23. Андрей Лунин, 16. Виталий Миколенко, 22. Николай Матвиенко (к), 13. Илья Забарный, 2. Ефим Конопля, 14. Владимир Бражко, 8. Руслан Малиновский, 7. Георгий Судаков, 10. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 9. Роман Яремчук.

Запасные: 1. Георгий Бущан, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 6. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбык, 12. Анатолий Трубин, 17. Александр Зинченко, 18. Владислав Ванат, 19. Валерий Бондарь, 20. Александр Зубков, 21. Александр Тимчик.

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