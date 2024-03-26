Україна-Ісландія: результат вирішальної гри за участь у Чемпіонаті Європи

Українці переграли суперників із рахунком 2:1. Причому, як і в попередній грі з Боснією та Герцеговиною, наша команда пропустила гол першою та надалі необхідно було відіграватися.

Перемога над ісландцями дозволила збірній України вийти до плей-офф Чемпіонату Європи з футболу 2024 року, який пройде влітку цього року у Німеччині. Ігри відбуватимуться з 14 червня до 14 липня.

Україна мала ініціативу всю гру, але пропустила гол першою. Ісландець Гудмундссон забив перший гол на тридцятій хвилині матчу.

Вже за дев’ять хвилин Роман Яремчук забив відправив м’яч у ворота збірної Ісландії, але гол не зарахували через положення поза грою.

А ось удар Віктора Циганкова на 53-й хвилині став чистим голом. Рахунок зрівнявся. Українці зітхнули легше.

Після цього українці півгодини безрезультатно атакували суперників, але зрештою дотиснули. На 84 хвилині переможний м’яч забив Михайло Мудрік.

Переможний склад збірної України

Головний тренер: Сергій Ребров

Стартовий склад збірної України: 23. Андрій Лунін, 16. Віталій Миколенко, 22. Микола Матвієнко (к), 13. Ілля Забарний, 2. Юхим Конопля, 14. Володимир Бражко, 8. Руслан Маліновський, 7. Георгій Судаков, 10. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 9. Роман Яремчук.

Запасні: 1. Георгій Бущан, 3. Богдан Михайліченко, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 17. Олександр Зінченко, 18. Владислав Ванат, 19. Валерій Бондар, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Тимчик.

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